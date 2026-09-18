Terzića pitali zašto je delegiran u FSS umjesto Džajića: Evo šta je rekao!

Na konstitutivnoj sjednici FSS, Zvezdan Terzić zamijeniće Dragana Džajića.

Izvor: MN PRESS

Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije (FSS) zakazao je konstitutivnu sjednicu Skupštine FSS-a za 17. oktobar sa početkom u 11 časova u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi. Tog dana srpska "Kuća fudbala" dobiće novog predsjednika, a po svemu sudeći to neće biti Dragan Džajić.

Terzić će u sazivu Skupštine FSS zamijeniti Dragana Džajića, aktuelnog i po svemu sudeći odlazećeg predsjednika Saveza, tako da legendarni fudbaler crveno-bijelih ne može da dobije novi mandat.

Poslije objavljivanja ove informacije, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić gledao je meč svog kluba protiv Železničara u Pančevu (2:1), poslije čega ga je novinar "Sportskog žurnala" upitao da prokomentariše pomenute navode: "Na naše insistiranje da prokomentariše odluku kluba da ga delegira u Skupštinu FS Srbije umjesto Džajića, Terzić se samo nasmijao i kazao da nema šta da kaže", rekao je on.

Čeka se novi predsjednik FSS

Naravno, što je Crvena zvezda delegirala Zvezdana Terzića, ne znači ni da će biti kandidat na izborima FSS, što je već bio u periodu od 2006. do 2008. godine. Prema najavama, Savez će dobiti novi saziv Skupštine, novog predsjednika i sva tijela koja bira skupština. Odbor za hitna pitanja zakazao je sjednicu za 17. oktobar sa početkom u 11 časova u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi. Kao deveta tačka navedena je najvažnija stavka: "Izbor predsjednika i ostalih članova Izvršnog odbora, izbor nezavisnih tijela (Nadzornog odbora, Odbora za sprovođenje izbora i pravnih tijela)".

Sve je izvjesnije da će se tog dana Džajić i formalno oprostiti od funkcije i da će srpski fudbalski savez dobiti novog predsjednika. Ovo su dosadašnji:

Zvezdan Terzić (2006 - 2008)

Tomislav Karadžić (2008 - 2016)

Slaviša Kokeza (2016 - 2021)

Marko Pantelić (2021)

Nenad Bjeković (2021 - 2023)

Dragan Džajić (2023 - 2026?)

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