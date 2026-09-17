FSS dobija novog predsjednika: Zakazana sjednica Skupštine u Pazovi

Fudbalski savez Srbije zakazao je sjednicu za izbor novog predsjednika 17. oktobra u Staroj Pazovi.

Izvor: MN PRESS

Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije (FSS) zakazao je ovog četvrtka konstitutivnu sjednicu Skupštine FSS-a za 17. oktobar sa početkom u 11 časova u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi. Tog dana srpska "Kuća fudbala" dobiće novog predsjednika.

U saopštenju FSS navodi se da je određen dnevni red konstitutivne sjednice Skupštine FSS i u njoj je kao deveta tačka naveden "Izbor predsjednika i ostalih članova izvršnog odbora i izbor nezavisnih tijela (nadzornog odbora, odbora za sprovođenje izbora i pravnih tijela), navedeno je.

Mandat aktuelnog predsjednika FSS Dragana Džajića ističe 31. oktobra u ponoć, kao i mandat članova Izvršnog odbora i brojnih komisija FSS koje imenuje Skupština. Rok za podnošenje prijave kandidata za izbor je 2. oktobar , a u slučaju da ne bude izabran novi predsjednik i nova tijela, FIFA bi odredila sastav privremenih organa saveza i nastupio bi najgori scenario.

Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije je Dragan Džajić, od marta 2023. godine.

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