Haris Tabaković je nezaustavljiv! Tek je septembar, a napadač "zmajeva" već na 10 golova

Reprezentativac BiH poentirao je večeras u Sofiji za vođstvo Salcburga protiv Levskog.

Izvor: Fotostand / Wassmuth / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor BiH Sergej Barbarez ima mnogo razloga za zadovoljstvo pred mečeve Lige nacija kad je riječ o formi njegovih napadača!

Ermedin Demirović je na pet utakmica u dresu Štutgarta postigao četiri gola, Samed Baždar je braneći boje Sint-Trojdena ostvario isti učinak, ali na utakmici više, dok najbolje brojke bilježi Haris Tabaković!

Napadač Salcburga djeluje nezaustaljivo na početku sezone. Večeras je njegov tim gostovao Levskom na nacionalnom stadionu "Vasil Levski" u Sofiji, a u 39. minutu je austrijski tim stigao do prednosti zahvaljujući upravo pogotku Harisa Tabakovića.

Nekadašnji član bečke Austrije i berlinske Herte stigao je već do dvocifrenog broja golova – ima ih 10 na 11 utakmica u svim takmičenjima! Iskoristio je jednu lošu reakciju bugarske odbrane nakon proigravaja sa lijeve strane i iz neposredne blizine matirao Svetoslava Vucova.

Tako je Tabaković uspio da poentira u svakom od četiri takmičenja u kojima Salcburg nastupa – austrijskoj Bundesligi (5 utakmica, 3 gola), domaćem Kupu (1 utakmica, 1 gol), Ligi Evrope (1 utakmica, 1 gol) i kvalifikacionim rundama za ovo takmičenje (4 utakmice, 5 golova).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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