Barbarez reagovao nakon povrede Busuladžića: Prvotimac Krakovije se priključuje "zmajevima

Ajdin Hasić dobio je poziv da se priključi reprezentaciji nakon povrede Kenana Busuladžića.

Izvor: Jan Borys / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon teške povrede Kenana Busuladžića, selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez morao je da posegne za spiskom igrača sa "pretpozivom".

Tako će se umjesto prvotimca Malmea, kojeg zbog povrede koljena očekuje pauza bar do kraja sezone, "zmajevima" priključiti član Krakovije Ajdin Hasić, što je potvrdio i poljski klub.

Ajdin Hasić powołany do reprezentacji Bośni i Hercegowiny!



Bośniak otrzymał powołanie na zbliżające się mecze Ligi Narodów, w których reprezentacja Bośni i Hercegowiny dwukrotnie zmierzy się z reprezentacją Polski, a także rozegra mecz z Rumunią i Szwecją.



Gratulacje, Ajdin!…pic.twitter.com/w0jzzcFT0y — CRACOVIA (@KSCracoviaSA)September 17, 2026

U dosadašnjoj karijeri bivši član Sarajeva nije oblačio dres BiH, ali je redovno branio boje omladinskih selekcija. Tako je nastupio 14 puta za kadetsku reprezentaciju, a 12 utakmica ima za juniorski tim (U-19).

"Zmajevi" će 25. septembra gostovati u Varšavi ekipi Poljske, dok će tri dana kasnije u goste Rumuniji u Bukureštu. Drugi i peti oktobar zakazani su za domaće duele sa Švedskom i Poljskom, a upravo će protiv Šveđana kapiten Edin Džeko odigrati posljednji meč u dresu sa državnim grbom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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