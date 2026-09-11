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Nema više karata ni za BiH - Poljska! "Zmajevi" će imati ogromnu podršku u Zenici

Nema više karata ni za BiH - Poljska! "Zmajevi" će imati ogromnu podršku u Zenici

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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"Planule" su karte i za drugi domaći meč izabranika Sergeja Barbareza u Ligi nacija.

Rasprodate ulaznice za utakmicu BiH Poljska Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri Bosne i Hercegovine će 2. i 5. oktobra na Bilinom polju u Zenici odmjeriti snage u okviru Lige nacija. Za ove mečeve vlada ogromno interesovanje, a u prilog tome ide i činjenica da je stadion već rasprodat za oba duela!

Ranije tokom dana je iz bh. kuće fudbala stigla informacija da ulaznica za duel sa Šveđanima, kada će Edin Džeko posljednji put obući dres BiH, više nema. Navedeno je tada je da za okršaj sa Poljacima ostalo još 20 posto karata, međutim sada su i one "planule".

"Hvala navijačima na ogromnom interesovanju i podršci!", navedeno je iz FS BiH.

Inače, bh. fudbaleri će takmičenje u Ligi nacija početi 25. septembra, kada će biti gosti upravo Poljske, dok ih tri dana kasnije očekuje okršaj sa Rumunima, takođe na gostujućem terenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

BiH Poljska zmajevi fudbal Liga nacija

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