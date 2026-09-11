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"Otac Ermina Mahmića pokvario sinovljev transfer u neku jaču evropsku ligu"

"Otac Ermina Mahmića pokvario sinovljev transfer u neku jaču evropsku ligu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Ermin Mahmić (21) bio je pripremljen da postane jedna od najvećih prodaja u istoriji češkog Slovan Libereca.

Otac Ermina Mahmića pokvario sinov transfer u neku jaču evropsku ligu Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Nakon odličnih partija u prvenstvu i dva postignuta gola na Svjetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine, očekivao se transfer u neki od evropskih velikana, ali je umjesto njih, mladi fudbaler "zmajeva" potpisao za novog turskog prvoligaša Čorum.

Vlasnik Slovan Libereca, Andrej Kanija, otvoreno je i bez dlake na jeziku ispričao pozadinu jednog od najhaotičnijih transfera ovog ljeta.

Prema Kanijevim riječima, Liberec nije kriv što Mahmić nije završio u klubovima poput Seltik, Salzburga ili Basela, već potpuni haos oko njegovog zastupanja.

"Mislim da Ermin uopšte nije znao ko ga zastupa. Sve je režirao njegov otac. Sportske direktore po Evropi zvalo je po sedam ili osam različitih mešetara. Na kraju ga je po Evropi nudilo vjerovatno 150 ljudi", prenio je portal "SC Sport" pisanje čeških medija.

Mahmić je u februaru potpisao dvogodišnji ekskluzivni ugovor s jednom od najvećih svjetskih agencija. Kada su shvatili da ga desetine neovlaštenih agenata nude okolo, povukli su se i najavili tužbe.

Zbog haosa s agentima i odlukama Mahmićevog okruženja, propali su poslovi s Tuluzom i Bazelom.

"Sam igrač je odbio Francusku, a i u Švajcarsku nije htio ići. Da je otišao u Bazel, razbio bi njihovu ligu i za godinu otišao za 20 miliona evra", istakao je predsjednik Libereca.

Priče o ponudama od deset miliona evra ili interesovanju iz Serije A i Bundeslige, Kanija je nazvao medijskim naduvavanjem. Zvanične ponude poslali su samo belgijski Sent Trojden i švajcarski Bazel.

Kanija je lično putovao u Glazgov, a početna cijena bila je šest miliona evra uz dva miliona kroz bonuse, kao i spremnost Libereca da spusti cifru samo da se posao završi.

Mahmić je na kraju otišao u Tursku na pozajmicu s pravom otkupa, što je za Liberec finansijski odličan posao s obzirom na to kako su se stvari razvijale. Iako je izbor kluba iznenađenje za mnoge, prvi čovjek Slovan Libereca vjeruje da ovo nije kraj Mahmićevog puta prema vrhu.

"Ako to izdrži mentalno, mislim da već za godinu dana može napraviti ogroman transfer. Njegovo ime, njegov otac i armija njegovih 'agenata' sada su poznati svim klubovima u Evropi. Najvažnije je da smo mi iz čitave priče izašli čistog obraza", zaključio je Kanija.

Na kraju je dodao i da su strasti s igračevim ocem ugašene uz izvinjenje putem poruka, te da je jedina preostala obaveza kluba da preveze Erminov automobil nazad u Liberec.

(MONDO)

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