Jovo Lukić ne razmišlja o transferu iz Univerzitatee Kluž: "Ako se desi, desiće se"

Napadač Univerzitetee Kluž i reprezentacije Bosne i Hercegovine fokusiran je na teren i potvrdio da eventualni transfer isključivo zavisi od klupskog rukovodstva.

Izvor: fcucluj.ro

Lukić je sa svojim timom doživio težak poraz od Univerzitatee Krajova (4:0) u osmom kolu prvenstva Rumunije, a nakon susreta je tamošnjim novinarima govorio o svojoj budućnosti i eventualnom transferu u FCSB.

"Ne razmišljam o transferu. Ako se desi, desiće se. Ne mogu ništa promijeniti. Ako klub odluči da me ne proda, ne mogu ništa učiniti. Poštujem svaku odluku koju klub donese", rekao je Lukić.

Bio je centarfor "zmajeva" veoma samokritičan zbog poraza.

"Nema razočaranja ako razmislim o tome gdje smo bili prošle godine. Nismo bili nigdje, tako da ovo uopšte nije loše. Krajova je bila mnogo bolja od nas. Pravili smo strašne greške, uključujući i mene - napravio sam ih mnogo. Postoje individualne greške koje su nas koštale i Krajova je zasluženo pobijedila. Bili smo motivisani, ali ne znam... Ne ide nam dobro ovdje u Krajovi, uvijek su bolji od nas i nemam objašnjenje za to. Moramo držati glave gore i pobijediti u sljedećoj utakmici. Moramo biti fokusiraniji u posljednjoj trećini i igrati jednostavnije. Ponekad donosimo pogrešne odluke, protivnik ode u kontranapad i primamo golove", dodao je napadač BiH.

Lukić je na startu nove sezone postigao četiri gola i ponovo je pozvan u reprezentaciju BiH od strane selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza za predstojeći početak Lige nacija.

(MONDO)