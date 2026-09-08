logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovo Lukić ne razmišlja o transferu iz Univerzitatee Kluž: "Ako se desi, desiće se"

Jovo Lukić ne razmišlja o transferu iz Univerzitatee Kluž: "Ako se desi, desiće se"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napadač Univerzitetee Kluž i reprezentacije Bosne i Hercegovine fokusiran je na teren i potvrdio da eventualni transfer isključivo zavisi od klupskog rukovodstva.

Jovo Lukić Izvor: fcucluj.ro

Lukić je sa svojim timom doživio težak poraz od Univerzitatee Krajova (4:0) u osmom kolu prvenstva Rumunije, a nakon susreta je tamošnjim novinarima govorio o svojoj budućnosti i eventualnom transferu u FCSB.

"Ne razmišljam o transferu. Ako se desi, desiće se. Ne mogu ništa promijeniti. Ako klub odluči da me ne proda, ne mogu ništa učiniti. Poštujem svaku odluku koju klub donese", rekao je Lukić.

Bio je centarfor "zmajeva" veoma samokritičan zbog poraza.

"Nema razočaranja ako razmislim o tome gdje smo bili prošle godine. Nismo bili nigdje, tako da ovo uopšte nije loše. Krajova je bila mnogo bolja od nas. Pravili smo strašne greške, uključujući i mene - napravio sam ih mnogo. Postoje individualne greške koje su nas koštale i Krajova je zasluženo pobijedila. Bili smo motivisani, ali ne znam... Ne ide nam dobro ovdje u Krajovi, uvijek su bolji od nas i nemam objašnjenje za to. Moramo držati glave gore i pobijediti u sljedećoj utakmici. Moramo biti fokusiraniji u posljednjoj trećini i igrati jednostavnije. Ponekad donosimo pogrešne odluke, protivnik ode u kontranapad i primamo golove", dodao je napadač BiH.

Lukić je na startu nove sezone postigao četiri gola i ponovo je pozvan u reprezentaciju BiH od strane selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza za predstojeći početak Lige nacija.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovo Lukić zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC