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Rumuni odbili ponude iz Bundeslige i turskog velikana: Jovo Lukić može da ode, ali za minimum tri miliona evra!

Rumuni odbili ponude iz Bundeslige i turskog velikana: Jovo Lukić može da ode, ali za minimum tri miliona evra!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Universitatea Kluž bi mogla da ostane bez reprezentativca Bosne i Hercegovine Jove Lukića.

Jovo Lukić Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Radu Konstantea, predsjednik rumunskog kluba je u nekoliko televizijskih gostovanja potvrdio da je stiglo nekoliko ponuda za Jovu Lukića.

Nekadašnji napadač Borca je s odličnom formom nastavio i nakon Svjetskog prvenstva, gdje je pogodio mrežu Kanade u remiju 1:1.

Ušao je s klupe i u prvoj utakmici u novoj sezoni bio strijelac pogotka protiv norveškog Brana (2:2) u kvalifikacijama Konferencijske lige.
Zato ni ne čudi interes brojnih klubova, ali je jedina prepreka transferu finansijski zahtjevi Univerzitatee Kluž.

Rumunski klub za bh. centarfora, koji je stigao besplatno iz Univerzitatee Krajova, traži tri miliona evra, a u njemačkom Sent Pauliju, kao i istanbulskom Bešiktašu, smatraju da je iznos obeštećenja previsok s obzirom da Lukić u novembru puni 28 godina.

Takođe, postoje i zainteresovani klubovi iz Rusije i regiona Persijskog zaliva, prenijeli su rumunski mediji, a pojedini tvrde da su u igri i francuski Ren i njemački Hofenhajm.

Izvor: Profimedia/Răzvan Pasarica / Sport News

Rukovodstvo kluba ne želi da Lukić napusti tim, ali je predsjednik priznao da će prihvatiti ponudu ako stigne željeni iznos.

"Trenutno ne želimo nikoga prodati, ali ako stigne vrlo dobra ponuda, razmotrićemo je. Bilo je razgovora i dobrih ponuda za Lukića, ali smo ih odbili. Lukić se osjeća odlično u klubu i nema izričitu želju da ode. Ipak, ako se pojavi finansijski primamljiva ponuda i on bude želio ići, nećemo mu praviti smetnje", rekao je Konstantea.

Rasplet situacije uveliko zavisi od dalje sudbine tima u Konferencijskoj ligi jer bi u slučaju plasmana u ligaški dio takmičenja, Lukić ostao s obzirom da bi od UEFA stigla nagrada od 3.400.000 evra. U suprotnom, eventualni izostanak evropskog novca, Univerzitatea Kluž bi mogla kompenzovati upravo prodajom Lukića.

(MONDO)

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