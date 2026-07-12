Predsjednik Univerzitatee Radu Konstantea govorio o budućnosti Jove Lukića.

Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Napadač Univerzitatee iz Kluža u nastavku Svjetskog prvenstva upisao je još samo četiri minuta u duelu sa Švajcarcima, tako da je prvobitni "hajp" oko nekadašnjeg napadača Modriča Maksime, dobojske Sloge, Zvijezde Gradačac, Krupe i Borca splasnuo.

Vjerovali su svi da će uspješan nastup na svjetskoj smotri Lukiću donijeti unosan transfer u neki jači evropski klub, ali priče oko njegovog odlaska iz Rumunije za sada su se stišale.

Vidi opis Jovo Lukić, za sada, ostaje u Klužu: Pod ugovorom je, trenutno nema ozbiljnih ponuda Heroj Bosne i Hercegovine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Francois Nel / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: FS BiH Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 18 / 18 AD

To je u razgovoru za rumunski "Digi sport" potvrdio i predsjednik Lukićevog trenutnog kluba Radu Konstantea, koji je komentarisao prelazni rok u Univerzitatei.

"Potrebna su nam još dva ili tri igrača. Lukić će naredne sedmice doći u Kluž, pod ugovorom je s nama. Trenutno nema ozbiljnijih ponuda za njega, ali situacija može da se promijeni", ne isključuje Konstantea mogućnost da bh. napadač napusti klub, ali vremena je sve manje.

Inače, Univerzitatea je bez Lukića u timu odigrala prvi meč kvalifikacija za Ligu Evrope, gdje je remizirala bez golova protiv Dinama iz Kijeva. Revanš susret na programu je za četiri dana, a reprezentativac BiH ne nalazi se na spisku prijavljenih igrača za ovu fazu kvalifikacija.

Lukić, koji je sa Rumunima ugovorom vezan do ljeta 2029. godine, propustiće i prvi zvanični takmičarski meč u Rumuniji. Njegova Univerzitatea otvoriće sezonu 2026/27 utakmicom Superkupa protiv imenjaka iz Krajove, inače nekadašnjeg Lukićevog tima. Ovaj meč biće odigran danas u Krajovi od 19.30.

Pogledajte gol Jove Lukića protiv Kanade: