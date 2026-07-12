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Jovo Lukić, za sada, ostaje u Klužu: Pod ugovorom je, trenutno nema ozbiljnih ponuda

Jovo Lukić, za sada, ostaje u Klužu: Pod ugovorom je, trenutno nema ozbiljnih ponuda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Predsjednik Univerzitatee Radu Konstantea govorio o budućnosti Jove Lukića.

Jovo Lukić Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Jovo Lukić oduševio je na startu Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku. Dobio je priliku na prvom meču i odmah ju je iskoristio. Postigao je gol protiv jednog od domaćina turnira, u remiju Kanade i BiH (1:1), ali nakon toga selektor Sergej Barbarez nije mu pružao mnogo prilika da igra.

Napadač Univerzitatee iz Kluža u nastavku Svjetskog prvenstva upisao je još samo četiri minuta u duelu sa Švajcarcima, tako da je prvobitni "hajp" oko nekadašnjeg napadača Modriča Maksime, dobojske Sloge, Zvijezde Gradačac, Krupe i Borca splasnuo.

Vjerovali su svi da će uspješan nastup na svjetskoj smotri Lukiću donijeti unosan transfer u neki jači evropski klub, ali priče oko njegovog odlaska iz Rumunije za sada su se stišale.

To je u razgovoru za rumunski "Digi sport" potvrdio i predsjednik Lukićevog trenutnog kluba Radu Konstantea, koji je komentarisao prelazni rok u Univerzitatei.

"Potrebna su nam još dva ili tri igrača. Lukić će naredne sedmice doći u Kluž, pod ugovorom je s nama. Trenutno nema ozbiljnijih ponuda za njega, ali situacija može da se promijeni", ne isključuje Konstantea mogućnost da bh. napadač napusti klub, ali vremena je sve manje.

Inače, Univerzitatea je bez Lukića u timu odigrala prvi meč kvalifikacija za Ligu Evrope, gdje je remizirala bez golova protiv Dinama iz Kijeva. Revanš susret na programu je za četiri dana, a reprezentativac BiH ne nalazi se na spisku prijavljenih igrača za ovu fazu kvalifikacija.

Lukić, koji je sa Rumunima ugovorom vezan do ljeta 2029. godine, propustiće i prvi zvanični takmičarski meč u Rumuniji. Njegova Univerzitatea otvoriće sezonu 2026/27 utakmicom Superkupa protiv imenjaka iz Krajove, inače nekadašnjeg Lukićevog tima. Ovaj meč biće odigran danas u Krajovi od 19.30.

Pogledajte gol Jove Lukića protiv Kanade:

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Tagovi

Jovo Lukić Univerzitatea Kluž zmajevi

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