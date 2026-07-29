"Dinamo je nevjerovatno nepošten": Bruka u Ligi šampiona zbog poteza koji su Hrvati izbacili iz prenosa

Dinamo iz Zagreba je prošao poslije velikog preokreta protiv Tuna u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a nakon toga izbila je bura. Švajcarci tvrde da su pokradeni i da je Dinamo "nevjerovatno nepošten".

Izvor: Kjetil Waber / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Dinama napravili su pravo čudo u Ligi šampiona. Gubili su od Tuna 2:0 do 74. minuta u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i na kraju sa 4:3 ukupno su prošli dalje. Ipak Švajcarci su nakon preokreta bijesni. Tun je vodio 2:0 kada je Marko Burki dobio crveni karton u 67. minutu, a onda su Beljo i Kačavenda uspjeli u pet minuta da izjednače, da bi Valinčić u produžetku dao gol za prolazak dalje.

"Švajcarski igrač se povrijedio, a Niklas Stefen izbio je loptu u aut. Fran Topić vratio je loptu korektno, no Lukas Kačavenda nije znao za gospodski dogovor pa je odmah počeo da pritiska igrača Tuna. Burkija je iznenadio, pa mu je oduzeo loptu. Kapiten Tuna nije imao izbora nego da ga sruši kao posljednji igrač", navodi najčitaniji švajcarski list "Blik".

Trener Tuna Đanluka Priviteli je poslije meča za "SRF" takođe istakao da je Dinamo prošao dalje zbog nesportskog poteza fudbalera "modrih".

"Na kraju, ponosan sam na način na koji smo branili prednost. Dali smo sve od sebe, a Dinamo je bio nevjerovatno nepošten. Vratili su nam loptu zbog fer pleja, a onda su nas napali. Gdje je tu gospodstvo?", rekao je Priviteli.

Hrvati sakrili sporan momenat

Najzanimljviije je što gledaoci i navijači u Hrvatskoj nisu mogli da vide ovaj momenat kada je kapiten Tuna dobio crveni karton. "RTL" je morao da se javno izvini gledaocima jer u tom momentu nije bilo slike.

"Tokom prenosa utakmice Dinamo - Tun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće. Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prenosa, donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uslovima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata. Zahvaljujemo na razumijevanju", naveo je RTL.

Tokom prenosa je komentator Filip Brkić takođe nekoliko puta uputio izvinjenje zbog lošeg prenosa utakmice. "Želim da vam se izvinim zbog tehničkih problema koji su se pojavili i ovog kadra, jedinog za sada. Nadam se da će se stvari stabilizovai i po tom pitanju", rekao je Brkić.

Šta dalje sa Dinamom?

Nekako su "modri" uspjeli da prođu u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, što nikako ne odgovara Crvenoj zvezdi. Sada čekaju da vide ko će im biti narednu rival. Igraće protiv pobjednika susreta Ki Klaksvika sa Farskih ostrva i Žalgirisa iz Litvanije koji su svoj prvi meč odigrali 0:0.

(MONDO)

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