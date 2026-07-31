Jovo Lukić nastavlja da rešeta, trener Kluža razočaran: Dalje ovako ne može, situacija mora da se riješi!

Univerzitatea iz Kluža ispala iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu uprkos sjajnim igrama bh. reprezentativca.

Izvor: fcucluj.ro

Trener Univerzitatee iz Kluža Kristijano Bergodi otvoreno je govorio o statusu napadača Jove Lukića nakon ispadanja iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Iako je Lukić bio jedina svijetla tačka u dvomeču sa norveškim Branom, italijanski stručnjak poručuje da je klub doveden u neodrživu poziciju.

Ispadanje kluba iz Kluža iz Evrope donijelo je mnogo nemira u tabor rumunskog predstavnika. Ipak, u centru pažnje poslije revanša nije bila samo taktika, već status i sudbina bh. reprezentativca, koji je i sinoć bio strijelac u porazu 1:3.

Lukić je bio jedini strijelac za rumunski klub i u prvom meču (2:2) i u revanšu u Norveškoj (1:3). Uprkos tome što je praktično sam nosio napad tima, šef stručnog štaba Kristijano Bergodi na konferenciji za medije nije želio da gura stvari pod tepih, jasno poručivši rukovodstvu kluba da se status talentovanog napadač mora što prije definisati.

"Smatram da ova situacija jednostavno mora da se riješi. Ne može se dalje nastaviti na ovaj način. Lukić je danas ponovo postigao pogodak i bravo za njega! Međutim, definitivno se mora pronaći konačno rješenje", izjavio je Bergodi za "Digi sport", aludirajući na nerasvijetljeno stanje oko igrača.

Razočarani italijanski strateg iskoristio je priliku i da pošalje direktnu poruku upravi kluba u vezi sa cjelokupnim igračkim kadrom, naglasivši da trenutna dubina tima ne zadovoljava ni osnovne takmičarske zahtjeve.

"Mora se nešto poduzeti jer igrački kadar koji imamo mora hitno da se pojača. Ja radim sa onim čime raspoložem, to je sasvim normalno. Ne želim sada previše da komentarišem sastav, samo kažem da mora da se unaprijedi. Rukovodstvo možda ima drugačije mišljenje, ali ja smatram da stvari tako stoje. Nije dovoljan igrački kadar od svega 15 igrača", oštar je bio šef struke rumunskog kluba.

Inače, nakon sjajnog nastupa u debitantskom meču na Mundijalu, gdje je u dresu BiH zatresao mrežu Kanade u remiju 1:1, vrijednost Jove Lukića je porasla. Rumunski klub odbio je ponude za Lukića, te istakao da bh. napadač može da ide, ali za sumu od minimalno tri miliona evra.