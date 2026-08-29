Nevjerovatan gol Jove Lukića, ovako se pogađa jednom u životu (VIDEO)

Jovo Lukić dvostruki strijelac u porazu svog Kluža od Petrolula (2:3). Prvi gol bh. reprezentativca je prava majstorija.

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Jovo Lukić nakon burnog ljeta i nerealizovanog transfera vratio se u tim Univerzitatee iz Kluža i nastavio tamo gdje je stao prethodne sezone, kada je bio najbolji igrač rumunske lige.

Nakon asistencije u prošlom kolu protiv Dinama iz Bukurešta (1:2), sada je bio dvostruki strijelac u još jednom meču u kojem je njegov tim doživio poraz. Lukić je postigao dva gola u duelu protiv Petrolula (2:3), a prvi od njih je prava fudbalska majstorija, gol kakav se postiže jednom ili nijednom u životu.

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Kluž je u seriji loših rezultata, ali povratak Lukića trebalo bi da donese poboljšanje u igri. Bran Flores donio je prednost gostima, a onda je bh. fudbaler izjednačio na 1:1.

Ipak, Univerzitatea je nakon izjednačenja primila još dva gola (Jerdea, N'Lundulu), otišla na 1:3, a Lukić je zatim u svom stilu glavom pogodio za 2:3.

Iako je do kraja susreta ostalo još mnogo vremena, nije domaćin uspio da se vrati u meč, pa su gosti odnijeli bodove u Ploešti.

Prethodna dva rivala Univerzitatee dijele vodeće pozicije u rumunskoj Superligi nakon nekompletnog sedmog gola. Dinamo je prvi sa 13, a slijedi Petrolul sa bodom manje.

Univerzitatea iz Kluža je na desetom mjestu sa tri pobjede i isto toliko poraza.



