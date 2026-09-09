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Briga za "svrake" i Barbareza: Dedić igrao petu utakmicu u 17 dana, pa zamijenjen zbog povrede!

Briga za "svrake" i Barbareza: Dedić igrao petu utakmicu u 17 dana, pa zamijenjen zbog povrede!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Izmjena na poluvremenu utakmice Njukasla i Milvola ipak nije planirana.

Amar dedić zamijenjen zbog povrede Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Njukasla u utorak uveče savladali su Milvol 1:0 u Liga kupu, a svoj doprinos dao je i Amar Dedić.

Bh. reprezentativac odigrao je 45 minuta prije nego što je zamijenjen, a upravo ta izmjena može da zebrine navijače Njukasla, ali li reprezentacije BIH.

Naime, poslije utakmice trener Njukasla Matijas Jaisle na pitanje da li je izmjena Dedića planirana ili ne odgovorio: “Oboje”.

“Amar je osjetio problem sa zadnjom ložom pa nismo željeli da rizikujemo. Ali svakako je bilo planirano da Tino (Livramento, op.a.) dobije minute”, rekao je trener Njukasla.

Dedić se od dolaska u Njukasla nametnuo kao prva opcija na desnom boku i već upisao tri asistencije.

Jaisle ga nije ni štedio, ovo je bio peti Dedićev nastup u 17 dana, a da li je to ostavilo ozbiljnijeg traga vidjećemo nakon ljekarskih pregleda koji će biti obavljeni u toku dana.

Njukasl narednog ponedjeljka gostuje Lidsu, a potom 19. septembra dočekuje Hal siti.

Vijesti iz Engleske pratiće sa pažnjom i selektor BIH Sergej Barbarez s obzirom da "zmajeve" krajem ovog mjeseca očekuju dueli u Ligi nacija. BIH će ovo takmičenje početi gostovanjem u Poljskoj 25. septembra, a tri dana kasnije gostovaće u Rumuniji.

Tagovi

Amar Dedić Njukasl zmajevi

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