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Potvrđene loše vijesti iz Švedske: Kenan Busuladžić mora na dugu pauzu zbog teške povrede!

Potvrđene loše vijesti iz Švedske: Kenan Busuladžić mora na dugu pauzu zbog teške povrede!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Igrač Malmea nažalost neće biti na raspolaganju selektoru BiH Sergeju Barbarezu za prva četiri meča u Ligi nacija.

Kenan Busuladžić Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Potvrđene su veoma loše vijesti iz Švedske – Kenan Busuladžić propustiće ostatak sezone zbog teške povrede koljena...

Prvotimac Malmea, kojeg je selektor reprezentacije BiH uvrstio na spisak za prva četiri meča u Ligi nacija, povrijedio se proteklog vikenda u susretu sa Ergriteom. Igru je morao da napusti u 20. minutu uz bolnu grimasu na licu, da bi švedski mediji ovog ponedjeljka istakli da je ustanovljevno da se radi o najtežoj sportskoj povredi.

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Kako piše portal Fotbollskanalen, vezisti Malmea oštećeni ukršteni ligamenti. Nije jasno radi li se o prednjem ili zadnjem ukrštenom ligamentu, ali je sigurno da će Busuladžić odsustvovati duži period — najmanje do kraja sezone.

Kenan Busuladžić je branio boje svih omladinskih selekcija Švedske, ali je nedavno promijenio sportsko državljanstvo , pa će u budućnosti igrati za BiH. Međutim, na debi će, nažalost, morati još da sačeka...

Busuladžić je u dosadašnjoj karijeri odradio 52 meča u dresu Malmea. Postigao je četiri gola, upisavši isto toliko asistencija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Kenan Busuladžić fudbal BiH zmajevi

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