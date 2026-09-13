Stigle loše vijesti iz Švedske za Sergeja Barbareza: Da li je prvotimac Malmea doživio tešku povredu?

Kenan Busuladžić je već poslije 20 minuta morao iz igre zbog povrede koljena.

Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Prije samo nekoliko dana, selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez stavio je Kenana Busuladžića na spisak igrača na koje računa u prve četiri utakmice u Ligi nacija. Međutim, sudeći prema današnjim informacijama iz Švedske, mladi prvotimac Malmea mogao bi da otkaže dolazak na predstojeće reprezentativno okupljanje.

Njegov tim sastao se ove nedjelje, u 21. kolu prvenstva, sa ekipom Ergritea, a Busuladžić je već u 20. minutu morao da napusti teren. Ušao je vezni igrač Malmea u duelu sa veteranom Tobijasom Sanom, ostao da leži na travi, uz bolne grimase. Doživio je, naime, povredu koljena čija težina tek treba da se ustanovi, a mjesto na terenu morao je da prepusti Jovanu Milosavljeviću.

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"Ne izgleda to ništa posebno strašno na prvu, ali i sam sam pokidao prednji ukršteni ligament i to izgleda otprilike tako. Rijetko je uopšte potrebna velika sila od strane protivnika. Na stotinku sekunde mišići ne stignu da odreaguju i da se zategnu kada se stopalo spusti na podlogu", riječi su bivšeg asa Jurgardena i Malmea.

Busuladžić je u dosadašnjoj karijeri odradio 52 meča u dresu Malmea. Postigao je četiri gola, upisavši isto toliko asistencija.

ŠTA ČEKA REPREZENTACIJU BiH?

"Zmajevi" će 25. septembra gostovati u Varšavi ekipi Poljske, dok će tri dana kasnije u goste Rumuniji u Bukureštu. Drugi i peti oktobar zakazani su za domaće duele sa Švedskom i Poljskom, a upravo će protiv Šveđana kapiten Edin Džeko odigrati posljednji meč u dresu sa državnim grbom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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