Stigle loše vijesti iz Švedske za Sergeja Barbareza: Da li je prvotimac Malmea doživio tešku povredu?

Kenan Busuladžić je već poslije 20 minuta morao iz igre zbog povrede koljena.
Prije samo nekoliko dana, selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez stavio je Kenana Busuladžića na spisak igrača na koje računa u prve četiri utakmice u Ligi nacija. Međutim, sudeći prema današnjim informacijama iz Švedske, mladi prvotimac Malmea mogao bi da otkaže dolazak na predstojeće reprezentativno okupljanje.
Njegov tim sastao se ove nedjelje, u 21. kolu prvenstva, sa ekipom Ergritea, a Busuladžić je već u 20. minutu morao da napusti teren. Ušao je vezni igrač Malmea u duelu sa veteranom Tobijasom Sanom, ostao da leži na travi, uz bolne grimase. Doživio je, naime, povredu koljena čija težina tek treba da se ustanovi, a mjesto na terenu morao je da prepusti Jovanu Milosavljeviću.
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"Ne izgleda to ništa posebno strašno na prvu, ali i sam sam pokidao prednji ukršteni ligament i to izgleda otprilike tako. Rijetko je uopšte potrebna velika sila od strane protivnika. Na stotinku sekunde mišići ne stignu da odreaguju i da se zategnu kada se stopalo spusti na podlogu", riječi su bivšeg asa Jurgardena i Malmea.
Busuladžić je u dosadašnjoj karijeri odradio 52 meča u dresu Malmea. Postigao je četiri gola, upisavši isto toliko asistencija.
ŠTA ČEKA REPREZENTACIJU BiH?
"Zmajevi" će 25. septembra gostovati u Varšavi ekipi Poljske, dok će tri dana kasnije u goste Rumuniji u Bukureštu. Drugi i peti oktobar zakazani su za domaće duele sa Švedskom i Poljskom, a upravo će protiv Šveđana kapiten Edin Džeko odigrati posljednji meč u dresu sa državnim grbom.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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