Đoan Penjaroja: "Itanu Tompsonu nije lako"

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Mege.

Izvor: BC Partizan TV

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv ekipe Mege na startu takmičenja u ABA ligi. Crno-bijeli su slavili sa 83:59 u praznom Pioniru, a španski trener se posebno osvrnuo na partiju Itana Tompsona.

"Srećan sam što smo zabeležili prvu pobedu u ABA ligi. Čudna utakmica bez navijača. Igrali smo protiv jako dobrog i talentovanog tima. Za nas je u ovom momentu najvažnije da igramo sa fokusom i dobrom energijom jer je ova liga jako zahtjevna. Uspjeli smo da kontrolišemo utakmicu sa različitim postavama na terenu i ovo je dobra pobjeda za nas", rekao je Penjaroja u uvodu konferencije.

Upitan je koliko su ove utakmice važne da Itan Tompson nađe svoj ritam?

"Itan je sjajan igrač, ali nije lako doći u Evropu i odmah igrati dobro. Treba mu vrijeme da se adaptira na evopsku košarku i pravila. Danas je iskoristio to što je igrao dosta minuta, dokazao koliko može i pomogao nam da pobijedimo", zaključio je Španac.

"Tražićemo šansu protiv slabijih"

Utiske je iznio i trener Mege Vule Avdalović, koji je čestitao Partizanu na pobedi i istakao da će njegov tim tražiti svoju šansu u ABA ligi protiv slabijih timova.

"Čestitke ekipi Partizana na današnjoj zasluženoj pobjedi. Čestitke na dosadašnjem dijelu sezone, mislim da igraju jako dobro u ovom momentu, jako je teško igrati sa njima, jako su dobra odbrambena ekipa na svim pozcijama, za nas su u ovom momentu realno prejaka ekipa", rekao je Avdalović i dodao:

Izvor: BC Partizan TV

"Mislim da nismo nešto pretjerano loše odigrali utakmicu, hteli smo, borili smo se, ali to nije bilo dovoljno. Bllo je dosta grešaka i u napadu i u odbrani što je normalno na startu sezone, pošto imamo jako mlad tim, ali generalno nisam pretjerano nezadovoljan. Mi ćemo tražiti šansu u narednim utakmicama protiv slabijih pritivnika, da probamo da dođemo do nekoliko pobjeda".