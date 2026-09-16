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Navijači ispaštaju: Bez TV prenosa fudbalske reprezentacija BiH - BHRT tuži državu i gasi program!

Navijači ispaštaju: Bez TV prenosa fudbalske reprezentacija BiH - BHRT tuži državu i gasi program!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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S obzirom na to da su računi BHRT-a i dalje blokirani, upitan prenos utakmica Fudbalske reprezentacije BiH u Ligi nacija.

Zbog blokade računa BHRT upitan prenos reprezentacije BiH u Ligi nacija Izvor: FS BiH

Urednički kolegijum BHT1 pokreće tužbu protiv države Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara zbog kršenja Zakona o Javnom RTV sistemu, upozoravajući da je zbog blokade računa upitan dalji prenos utakmica fudbalske reprezentacije BiH u Ligi nacija.

Uprkos dugogodišnjim apelima i sudskim presudama, nadležne institucije nisu odblokirale račun BHRT-a niti su ponudile rješenje za RTV taksu. Zbog administrativnih barijera i nedostatka sredstava, Javni servis više ne može garantovati realizaciju sportskih projekata koje je do sada pokrivao nadljudskim naporima.

"Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti redovno emitovati program",navodi se u saopštenju.

"Do sada smo nadljudskim naporima uspješno realizovali sportske i sve druge projekte, ali uz svu želju da to nastavimo, sada smo u nemogućnosti i zbog administrativnih barijera, odnosno blokiranih računa", dodaje se.

Uredništvo poziva nadležne na hitnu reakciju kako bi se omogućili uslovi za rad i spriječilo potpuno gašenje i ostalih programskih sadržaja.

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Liga nacija BHRT

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