Toni Jović pred meč protiv Borca: "Sloga sa mnogo samopouzdanja dočekuje Banjalučane"

Fudbaleri dobojske Sloge u sjajnom raspoloženju dočekuju predstojeći prvenstveni okršaj protiv aktuelnog šampiona, banjalučkog Borca.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojlije pod trenerskom palicom šefa stručnog štaba Perice Ognjenovića bilježe odlične rezultate i nalaze se u seriji od četiri vezana meča bez poraza, u kojoj su upisali dvije pobjede i dva remija.

Predstojeći susret biće posebno emotivan i značajan za napadača Sloge Tonija Jovića, koji je tokom dosadašnje karijere u dva navrata nosio dres banjalučkog kluba.

"Ovaj susret nam dolazi baš u dobrom trenutku, jer smo u odličnoj seriji. Istina je da smo posljednjih sezona protiv Borca bilježili samo poraze (čak 10 uzastopnih, prim.aut), ali je ovo sada drugačija ekipa. Zato sam siguran da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat protiv aktuelnog šampiona, koji je apsolutni favorit. Nemamo većih kadrovskih problema, nekoliko igrača se žali na sitnije povrede, tako da sa puno samopouzdanja dočekujemo ovu utakmicu“, istakao je Jović za "Glas Srpske".

Iskusni krilni napadač ostavio je značajan trag u redovima oba kluba, a dres banjalučkih crveno-plavih nosio je u dva navrata. Najprije u periodu od 2014. do 2016. godine, a potom se u klub vratio tokom sezone 2021/2022.

Za Banjalučane je odigrao 70 utakmica i postigao 12 golova u svim takmičenjima, dok je još uspješniji u dobojskom timu - 90 mečeva i 25 pogodaka.

(MONDO)