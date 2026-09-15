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Početak na Grbavici, kraj na Koševu, a mostarski derbi kao poslastica: Evo kad se igraju sve utakmice 8. kola PL BiH!

Početak na Grbavici, kraj na Koševu, a mostarski derbi kao poslastica: Evo kad se igraju sve utakmice 8. kola PL BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mečevi će se igrati od petka do nedjelje.

Premijer liga BiH, PLBiH pokrivalica Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Osmo kolo Premijer lige BiH, posljednje prije septembarsko-oktobarske pauze, igraće se od petka do nedjelje.

Otvoriće ga Željezničar i Čelik, koji se posljednjeg radnog dana sastaju na Grbavici sa početkom u 20.00 časova. Subotu će obilježiti mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža, koji počinje u 18.30 časova, dok se dva i po časa ranije sastaju BSK i Radnik.

U nedjelju će prvi na teren igrači Širokog Brijega i Borca (17.00), dok će kolo biti zaključeno duelom Sarajeva i Sloge Meridian na Koševu (20.00).

Nakon ove runde slijedi trosedmična pauza zbog utakmica Lige nacija, dok se premijerligaši na teren vraćaju 10. oktobra, kada će biti igrano deveto kolo.

PREMIJER LIGA BiH – 8. kolo

Petak:

Željezničar – Čelik (20.00)

Subota:

BSK – Radnik (16.00)

Zrinjski – Velež (18.30)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Borac (17.00)

Sarajevo – Sloga Meridian (20.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Premijer liga BiH

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