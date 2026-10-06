Donatas Motiejunas: "Znao sam da me u Litvaniji neće voljeti zbog Crvene zvezde"

Litvaski košarkaš Donatas Motiejunas otkriva koliko mu je teško bilo da pređe u Crvenu zvezdu, zbog stava njegovih zemljaka prema srpskom klubu.

Izvor: MN PRESS

Litvanski košarkaš Donatas Motiejunas nije imao dug mandat u Crvenoj zvezdi, ali je za kratko vrijeme uspio da ostavi trag u srpskom klubu. Kada je stigao u Beograd bio je inicijator dobrog perioda Zvezde, zbog čega su mu navijači zahvalni - em su ga odlično prihvatili, em im je bilo veoma žao kada je krajem sezone skrajnut iz tima koji je "protresao". A nije mu bilo lako...

Zna Motiejunas da se mnogima u Litvaniji nije svidjelo kada je dogovorio saradnju sa Crvenom zvezdom. Beogradski klub omražen je u toj baltičkoj zemlji, često ga povezuju sa Rusijom koju smatraju neprijateljskom, ali je Donatas bio fokusiran isključivo na košarku.

"Neću lagati, odluka da odem u Zvezdu nije bila laka, bila je teška. Znao sam da neću biti najomiljenija osoba u svojoj zemlji zbog tog izbora, ali na kraju, za mene je to bila jedina opcija - da igram Evroligu umjesto da sjedim i čekam nešto. U isto vrijeme, vidio sam kako igraju, šta rade i kakav talenat imaju. Znao sam da su mnogo bolji tim nego što pokazuju. Na jednom od prvih sastanaka sa igračima rekao sam im: "Slušajte momci, ja sam odrastao u košarkaškoj kulturi, znam da je i ovo luda košarkaška kultura'. Odrastao sam u sistemu Žalgirisa, ali ovdje ima mnogo momaka koji su odrasli u sistemu Zvezde", ispričao je Motiejunas za "Sportal".

Iskusni centar imao je važnu ulogu na terenu, ali se čini da je njegov doprinos bio još veći u svlačionici, iza zatvorenih vrata. Tamo je do izražaja dolazilo sve ono što je prošao u karijeri. Znao je kako da smiri ekipu, kako da je podigne, šta da kaže u kom trenutku i kako da od saigrača izvuče maksimum.

"Rekao sam im: Svaki put kada igram protiv Zvezde ili Partizana, za mene je to kao meč u plej-ofu. Znam da se igrači bore kao ludi i da će biti pakleno teško. I dodao sam: Izgleda da ste izgubili svoj identitet. Ja volim da vodim sopstvenim primjerom i mislim da je to pravi način. Kad god sam dolazio, davao sam 100% na treninzima, išao na svaku loptu, trudio se da sve uradim kako treba. Došao sam sa poštovanjem i ljubavlju, jer bez te dvije stvari ne možeš ništa da izgradiš. Igrači su me prirodno pratili", zaključio je litvanski košarkaš.

Kako je Motiejunas igrao za Zvezdu?

Tokom jedine sezone u dresu Crvene zvezde, litvanski centar je 27 puta nastupio u Evroligi, a prosječno je bilježio oko 12 i po minuta po meču. Imao je prosjek od 6,1 poena, 1,8 skoka i 0,8 asistencija. Početak mandata bio je obećavajući jer je u uzastopnim mečevima ubacio po 13 poena Fenerbahčeu i Žalgirisu, ali se ispostavilo da su mu to bile i najefikasnije utakmice.

Motiejunas je odigrao i 18 mečeva u ABA ligi, gdje je prosječno imao 8,3 poena, 3,5 skoka i 1,2 asistenciju po meču. Trener Saša Obradović ga je u toku sezone, kada su se oporavljali povrijeđeni igrači na centarskim pozicijama, polako pogurao u drugi plan. Tako je Litvanac kraj sezone dočekao sa malom ulogom u timu.

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Pogledajte 00:14 Donatas Motiejunas peva himnu u Litvaniji Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)