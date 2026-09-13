Veliki broj žutih kartona u Banjaluci: Haris Kaljanac sa sarajevskog derbija je rekorder Premijer lige BiH

Borac je savladao Zrinjski u derbiju sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u rovovskoj borbi koju je obilježilo čak 13 žutih kartona.

Izvor: MONDO

Sebastijan Erera je bio jedini strijelac na utakmici u Banjaluci, pa je Borac smanjio razliku u odnosu na vodeći Zrinjski na pet bodova, s tim da crveno-plavi imaju i jednu utakmicu manje.

Osim pogotka i malog broja šansi, meč na gradskom stadionu obilježio je i sarajevski sudija Amin Efendić, koji je akterima oba tima podijelio čak 13 žutih kartona, što je najviše u dosadašnjem dijelu prvenstva BiH.

“Požutjelo” je sedam igrača Zrinjskog - Nemanja Bilbija, Viktor Grbić, Dan Lagumdžija, Slobodan Jakovljević, Mario Ćuže, Igor Savić i Petar Mamić, odnosno i petorica fudbalera Borca - Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Miloš Jojić, Damjan Šiškovski i Ante Roguljić. Takođe, javnu opomenu arbitra dobio je i Danimir Mikanović, pomoćni trener crveno-plavih.

Ipak, rekord po broju žutih kartona u Premijer ligi BiH nije viđen sinoć u Banjaluci već u sarajevskom derbiju između Sarajeva i Željezničara 2019. godine na “Koševu”.

Izvor: YouTube/Arena sport TV

Tada je prema podacima Transfermarkta, sudija Haris Kaljanac, koji je sada stručni konsultant TV Arena Sport, pokazao čak 16 javnih opomena - 15 žutih i jedan drugi žuti, koji je doveo do isključenja Besima Šerbečića, igrača Sarajeva.

Pobjedu je tada odnio Željezničar zahvaljujući dvostrukom strijelcu Semiru Štiliću i Sulejmanu Krpiću, dok je pogodak za “bordo” tim postigao Mersudin Ahmetović (1:3).

Inače, Kaljanac je tokom prenosa iz Banjaluke komentarisao sporne momente, među kojima i potencijalni jedanaesterac za Zrinjski nakon što je Erera oborio Viktora Grbića u kaznenom prostoru, rekavši da je "u pitanju ispravna odluka sudije Efendića".

(MONDO)