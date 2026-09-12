Junak Borca skroman poslije trijumfa nad Zrinjskim: Važna pobjeda, znamo koliko su nam bježali...

Sebastijan Erera prokomentarisao derbi sa Zrinjskim i pogodak za pobjedu u posljednjim trenucima prvog poluvremena.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac stigao je do važna tri boda u borbi za titulu savladavši Zrinjski u derbiju u Banjaluci.

Bila je to rovovska borba u kojoj je važan bio isključivo rezultat, a derbi u kojem smo vidjeli čak deset žutih kartona odlučio je Sebastijan Erera pogotkom u posljednjim trenucima prvog poluvremena.

Kolumbijac sa makedonskim pasošem poslije meča prokomentarisao je pobjedu svog tima.

"Hvala na čestitkama. Prije svega, evo želeo bih se zahvaliti navijačima što su nas podržavali 90 minuta. Jako sam srećan što sam pomogao ekipi i zabio gol. Ova utakmica puno nam znači zato što znamo da je Zrinjski bio na osam bodova od nas. Idemo dalje, rano je još u ovom prvenstvu, tako da nadam se da ćemo da ih stignemo, daćemo sve od sebe do kraja", rekao je Erera.