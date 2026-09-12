Vinko Marinović: "Borac disciplinovan, Zrinjski nije stvorio nijednu stopostotnu šansu"

Trener Borca Vinko Marinović odahnuo je nakon minimalne pobjede nad Zrinjskim, kojim je banjalučki klub spriječio Mostarce da se odlijepe na 11 bodova razlike.
Banjalučani su do trijumfa u derbiju sedmog kola prvenstva Bosne i Hercegovine stigli poslije rovovske borbe na Gradskom stadionu, gdje je odluka pala u 45. minutu kada je Gorana Karačića savladao Sebastijan Erera.
U meču koji bi mogao imati presudan značaj za nastavak trke u Premijer ligi BiH, Marinović je istakao taktičku zrelost i disciplinu svoje ekipe.
"Čestitam momcima na pobjedi. Znali smo da nas čeka teška i zahtjevna utakmica, a bio je prisutan i pritisak jer je Zrinjski ušao u meč sa osam bodova prednosti. Utakmica je sa obje strane bila taktički vrhunski pripremljena, zbog čega nismo vidjeli mnogo izrazitih prilika", poručio je strateg Banjalučana nakon meča za "Arenu Sport".Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Iako je viđen samo jedan pogodak, Marinović smatra da je njegov tim bio bliži ubjedljivijem trijumfu.
"Pored gola, imali smo i sjajnu šansu preko Stefana Savića u drugom poluvremenu da odemo na 2:0. S druge strane, najvažnije je da protivniku nismo dozvolili nijednu stopostotnu priliku. Bili smo maksimalno skoncentrisani i disciplinovani od prvog do posljednjeg minuta", zaključio je trener Borca.
Ovom pobjedom, crveno-plavi su smanjili zaostatak i ponovo u potpunosti otvorio borbu za sam vrh tabele.
(MONDO)