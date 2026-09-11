Može li Borac pokvariti perfektan učinak Zrinjskog? Vinka Marinovića muče povrede, Esiti van terena mjesec dana

U derbiju sedmog kola Premijer lige BiH Borac će na Gradskom stadionu u subotu od 20.45 ugostiti Zrinjski, jedinu ekipu sa maksimalnim učinkom u bh. prvenstvu.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Sjajan start sezone imaju fudbaleri Zrinjskog iz Mostara, a njihov perfektan učinak u derbiju sedmom kola Premijer lige BiH pokušaće da "pokvare" igrači Borca. Aktuelni šampion "štuca" na startu šampionata. Iako na domaćem terenu igra dobro i ostvario je sve tri pobjede, u gostima je upisan samo bod na dva meča, pa je zaostatak za trenutno vodećim Mostarcima velikih osam bodova.

Istina, tim Vinka Marinovića ima i meč manje (odgođen duel sa Slogom), pa će u najzanimljivijem susretu predstojećeg vikenda nastojati da smanji zaostatak za "plemićima".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

"Prvi put imali smo malo više vremena da se pripremimo za derbi protiv Zrinjskog, gdje nas opet očekuje kvalitetan protivnik. Nalaze se u jako dobroj formi s obzirom na to da imaju šest pobjeda. Ipak, znamo sve kvalitete protivnika, vjerovatno znaju i oni nas, tako da sigurno nas čeka jedan zahtjevan meč", poručio je Marinović.

Istakao je strateg Banjalučana da njegov tim želi trijumf, pa će morati da pruži maksimum kako bi došao do bodova protiv lidera.

"Moramo od prvog minuta da budemo maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani. Želimo od starta da budemo agresivni, dakle da mi budemo ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici. Pogotovo moramo biti kvalitetni u toj tranziciji nakon izgubljene lopte, jer Zrinjski je isto tu jako kvalitetan. Ali, igramo na našem terenu i očekujem od ekipe da da svoj jedan maksimum. Očekujem da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda."

Marinovića muče povrede

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Spisak povrijeđenih igrača Borca sve je širi. Veliku glavobolju treneru Borca zadaje pozicija zadnjeg veznog, gdje je sada ostao i bez Andersona Esitija. Iskusni fudbaler dobio je izuzetno snažan udarac u derbiju protiv Sarajeva i moraće na prinudnu pauzu od mjesec dana.

"Povrijeđeni su Grahovac i Vuković. Vuković se polako već priključuje treninzima. Tu je naravno još i Milak koji je isto tako dobio jedan udarac u prošlom derbiju sa Željezničarom. Imamo sad i povredu Esitija, koja je ozbiljnije prirode i vjerovatno na njega nećemo moći da računamo četiri sedmice. Povreda je takve prirode da su oštećeni i spoljni i unutrašnji ligamenti zgloba, i ona sigurno zahtijeva malo duže vrijeme oporavka", rekao je Marinović, uz napomenu da još neki igrači vuku sitne povrede i pitanje je kakav tim će istrčati na teren protiv Mostaraca.

Marinović se nada da će publika u ovom izuzetno bitnom meču podržati "crveno-plave".

"Očekujem da publika dođe u što većem broju, jer sastaju se dvije ekipe koje su se, naravno, od samog početka nametnule za to prvo mjesto. Dakle, nešto slično kao i prošle sezone, tako da očekuje nas jedan kvalitetan derbi i nadam se da će taj derbi otići na našu stranu."

Navikli na pritisak

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Borac je već u zaostatku osam bodova za Zrinjskim, a eventualni novi kiks ostavio bi Mostarcima lagodnu prednost, možda je čak i uvećao. To znači da će Banjalučani biti pod rezultatskim imperativom u duelu sedmog kola domaćeg prvenstva.

"Navikli smo na pritisak. Ekipa je i do sada igrala sve utakmice pod pritiskom. Zrinjski ima svih šest pobjeda, znači maksimalan učinak. S druge strane, mi imamo poraz i jednu neriješenu utakmicu, imamo i meč manje, tako da nam se ova utakmica nameće kao imperativ da smanjimo tu razliku. Vjerujem da će igrači dati svoj maksimum i da će rezultat biti pozitivan. Ne razmišljamo sad u pravcu šta ako ne pobijedimo, ako se poveća bodovna razlika. Iako je rani početak prvenstva i ima još dosta da se igra, mislim da prvenstvo ide takvim tokom da ćemo mi i Zrinjski biti te ekipe koje će se boriti za prvo mjesto. Sasvim sigurno svaki bod je veoma, veoma bitan u toj borbi", zaključio je Marinović.

Dodajmo i to da će pravdu na sutrašnjem meču dijeliti Amin Efendić iz Sarajeva.

PREMIJER LIGA BIH - 7. KOLO:

Petak:

Čelik - Radnik (20.00)

Subota:

Široki Brijeg - BSK (18.00)

Borac - Zrinjski (20.45)

Nedjelja:

Sloga - Željezničar (18.30)

Velež - Sarajevo (20.45)



