U derbiju 6. kola, Sarajevo je trijumfovalo nad Borcem rezultatom 1:0 i nanijelo Banjalučanima prvi poraz u novoj sezoni Premijer lige BiH.
Derbi utakmica šestog kola Premijer lige BiH između Sarajeva i Borca završena je pobjedom domaćeg tima rezultatom 1:0.
Banjalučki tim tako je nakon pobjeda protiv Veleža, Čelika i Željezničara te remija sa Radnikom upisao prvi poraz. Sarajlije su, sa druge strane, poslije ove pobjede na istom učinku, ali su pozicionirani stepenik ispod (Borac drugi, Sarajevo treće) zbog slabije gol-razlike.
Nismo mnogo toga vidjeli u prvom dijelu meča, da bi Sarajevo ubrzo po početku nastavka, u 53. minutu, došlo do prednosti. Kuprešak je na sredini terena oduzeo loptu igračima Borca i proigrao na desnoj strani Beganovića, koji je potom asistirao rezervisti Karabalju za pogodak.
Samo sedam minuta kasnije, zatresla se mreža iza leđa golmana Sarajeva Ivana Banića. Krenuo je Hiroš prema domaćem čuvaru mreže koji je "ušao" u taj pokušaj, potom je Savić lob-udarcem pogodio prečku, da bi na kraju Hiroš iz popravnog poentirao. Ipak, nalazio se u ofsajdu, pa je rezultat ostao nepromijenjen.
Imao je Borac u 88. minutu veliku šansu da izjednači. Prilikom jednog kornera, u duelu su pred golom Sarajeva bili Antonio Galešić i Dani Romera. Fudbaler Sarajeva srušio je španskog internacionalca, glavni sudija Antonio Tomić je nakon gledanja snimka pokazao na bijelu tačku, ali je Luka Juričić šutirao preko gola.
Borac nakon ovog poraza i dalje kasni pet bodova za Zrinjskim, koji kasnije tokom večeri (20.15) ima priliku da trijumfom u hercegovačkom derbiju nad Širokim Brijegom odmakne osam koraka pred međusobni duel Banjalučana i Mostaraca koji je zakazan za sljedeći vikend.
Tok utakmice sa Koševa pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!
SARAJEVO: Banić, Ivanišević, Šarić (od 46. Galešić), Elezi (od 90+11. Živković), Beganović, Dajčer, Ignatkov, Meite, Pidro (od 76. Kosi), Kuprešak, Barišić (od 46. Karabaljo).
BORAC: Jurkas, Jakšić (od 76. Rogan), Majers, Karolina (od 76. Saničanin), Erera, Esiti (od 11. Ogrinec), Jojić, Roguljić (od 64. Đajić), Hiroš (od 64. Romera), Savić, Juričić.
Na Grbavici 3:1
Završeno je i na Grbavici, Željezničar - Borac 3:1.
Kraj
Završen je meč, Sarajevo - Borac 1:0.
90+11' - Mijenja Zekić
Umjesto Elezija, na teren će Živković.
90+8' - Zapisan je i Banić
Dobio je golman Sarajeva žuti karton zbog odugovlačenja.
90+5' - Žuti karton za Rogana
"Požutio" je desni bek gostiju zbog starta nad Meiteom.
90+4' - Žuti karton za Zekića
Trener Sarajeva je dobio javnu opomenu zbog prigovora.
Devet minuta nadoknade
Gledaćemo još 9 minuta fudbala na Koševu.
Na Grbavici je 3:1
Kunja je pogodio u 85. minutu i možda stavio tačku na ovaj susret.
88' - Juričić preko gola...
Ostaje 1:0 za Sarajevo, Juričić šalje loptu preko prečke...
85' - Penal za Borac!
Nakon jednog kornera, Galešić je oborio Romeru, Provjeravalo se ovo u VAR sobi, na kraju je i sudija Tomić pogledao snimak i pokazao na bijelu tačku.
Žuti karton za Galešića.
79' - Nije kažnjena greška Borca
Veliku grešku napravila je odbrana Borca, izgubila je loptu na posljednjoj trećini, ali domaćin to nije uspio da kazni.
76' - Izmjene
Kod Sarajeva je igru napustio Pidro, na terenu je Kosi.
Marinović ponovo pravi dvije promjene - izašli su Karolina i Jakšić, a u igri su Saničanin i Rogan.
74' - Slab udarac Savića
Namještao se Savić na udarac na desnoj strani, ali nije bilo opasnosti po gol Banića.
64' - Dvostruku promjenu pravi Marinović
Hiroš je napustio teren, u igri je Romera. Umjesto Roguljića ušao je Đajić.
2:1 na Grbavici
Smanjuju "rođeni", pogodio je Stojanović u 59. minutu.
Ipak ništa od gola
Ostaje 1:0, Hiroš je bio u ofsajdu.
60' - GOOOOOL!
Ekspresno izjednačenje na Koševu, pogodio je Hiroš!
Krenuo je prema Baniću koji je ušao u taj pokušaj, potom je Savić lob-udarcem pogodio prečku, da bi na kraju Hiroš iz popravnog poentirao.
56' - Velika šansa za 2:0
Mogli su sada domaći da udvostruče prednost...
Stvorila se gužva pred golom Borca, probali su da šutiraju i Karabaljo i Pidro, ali nisu uspjeli.
53' - GOOOOL!
1:0 za Sarajevo, pogodio je Karabaljo!
Oduzeo je Kuprešak loptu igračima Borca na sredini terena i proigrao na desnoj strani Beganovića, koji je centrirao prema Karabalju.
Provjevarao se ovaj pogodak u VAR sobi, ali je sve bilo čisto.
46' - Dvije promjene u Sarajevu
Izašli su Barišić i Šarić, na terenu su Karabaljo i Galešić.
Nastavljena je utakmica.
Pauza je i na Grbavici
Nakon prvog dijela, Željezničar - Velež 2:0.
Kraj prvog dijela
Završeno je prvih 45 minuta, nema pogodaka u okršaju Sarajeva i Borca.
Minut nadoknade
Još 60 sekundi fudbala u prvom dijelu.
Prvi žuti karton na meču dobio je Barišić.
42' - Kuprešak!
Šutirao je Kuprešak iskosa sa desne strane, ali je Jurkas uz manje poteškoće ukrotio tu loptu.
Pet minuta do odmora
Nismo mnogo toga vidjeli u dosadašnjem toku meča na Koševu.
35' - Užasan šut Elezija
Odlučio se na šut iz daljine prvotimac Sarajeva, ali malo je reći da je bio neprecizan.
33' - Erera!
Izveo je Kolumbijac u taboru Borca slobodan udarac sa velike udaljenosti, šutirao je po zemlji, ali nije bio precizan.
28' - 2:0 na Grbavici
Sarajevski tim je uduplao vođstvo pogotkom Pejića iz velike daljine.
23' - Elezi pored gola
Prošao je Pidro po lijevoj strani i odigrao povratnu loptu za Elezija, koji je iz teške pozicije šutirao pored gola.
Odmah nakon toga, sudija Tomić je poslao igrače na pauzu za osvježenje.
Gol na Grbavici
Željezničar je stigao do prednosti u duelu sa Veležom, pogodio je Dragović.
19' - Bilo je opasno pred golom Sarajeva
Izveo je Jojić korner sa lijeve strane, lopta je pala u peterac, ali niko od njegovih saigrača nije uspio da je zahvati.
14' - Sarajevo pokušava da zaprijeti
Prvo je Meite uputio jedan loš udarac, da bi potom Elezi pogriješio u dodavanju za saigrača u posljednjoj trećini koja pripada Borcu.
11' - Ne može Esiti da nastavi meč
Povrijedio se Esiti i ne može da nastavi utakmicu. Umjesto njega, na terenu je Ogrinec.
4' - Miran početak meča
Igra se uglavnom odvija između dva kaznena prostora. U ovim trenucima, ukazuje se pomoć Esitiju koji je nakon jednog duela ostao da leži na travi.
1' - Počeo je meč
Prvi napad ima Sarajevo.
Igrači izlaze na teren
Meč na Koševu počinje za nekoliko minuta.
Arbitri
Spomenimo prije meča da je glavni sudija ovog meča Antonio Tomić iz Kreševa.
Pomagaće mu Damir Lazić (Brčko) i Stefan Tešanović (Istočno Sarajevo), dok je četvrti sudija Josip Martinović (Čapljina). Za VAR provjere ove nedjelje su zaduženi Luka Bilbija (Prijedor) i Davor Beljo (Mostar).
Još jedan derbi počinje u isto vrijeme
Istovremeno će se u Sarajevu igrati još jedan meč. Nekoliko kilometara niže, na Grbavici, sastaju se Željezničar i Velež.
Kolo će biti zaključeno hercegovačkim derbijem između Zrinjskog i Širokog Brijega (20.15).
Na klupi Borca talentovani junior
Među rezervistima Borca na ovom meču nalazi se i junior Mak Morankić (2008.), koji je ovog ljeta stigao u klub iz Igmana iz Konjica.
Bilježio je sjajne partije u prethodnom klubu, pa je tako za U17 i U19 selekciju postizao po 14 golova na 30 utakmica. U ovoj sezoni je četiri puta nastupio za juniorski tim Borca i postigao već tri gola.
Nedavno je potpisao profesionalni ugovor sa klubom.Izvor: FK Borac
Marinović: Fokusirani smo na sebe i svoju disciplinu!
"Nalazimo se, kao i sve ekipe, u jednom gustom rasporedu, tako da nas i sutra očekuje sigurno teška i zahtjevna utakmica protiv Sarajeva koje ima kvalitet, pogotovo na domaćem terenu. Znamo sve njihove kvalitete, ali isto tako mi želimo da budemo fokusirani na sebe, na našu organizaciju, na naš odnos i na našu disciplinu, jer u ovakvim utakmicama, naravno, uvijek svaki detalj može da odluči pobjednika. Koncentracija je sigurno jedna od najbitnijih stvari. Mislim da smo i posljednju utakmicu odigrali jako kvalitetno i imamo želju da odigramo i u ovoj narednoj protiv Sarajeva. Ono što je bitno jeste da su igrači spremni i da spremno očekujemo sutrašnju utakmicu", bile su riječi stratega Borca Vinka Marinovića pred ovaj susret.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Zekić: Dolazi najbolja ekipa u državi, želimo da pružimo što jači otpor!
"Uhvatili smo ovaj ritam: nedjelja - srijeda, subota - srijeda, tako da nema baš previše vremena za razmišljanje. Za neke detalje na treningu moramo da radimo ubrzano. Znate da igramo protiv jedne od najboljih ekipa u ligi, koja je zaista pokazala već ove sezone dosta odličnih stvari i u Evropi i u prvenstvu. Ekipa je to koja je dugo zajedno, imaju određene automatizme. Vidjeli ste i sami da moramo da damo apsolutno posljednji atom snage da bismo izvukli neku pozitivu, ali ako ništa, hvala Bogu da nam je to jasno. Očekujemo svi da pružimo što bolji otpor i da protiv ovakve ekipe budemo na maksimumu i da igramo onako kako Sarajevu i priliči", rekao je strateg Sarajeva na konferenciji za novinare u najavi ovog meča.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Ko počinje za Borac?
Od prvog minuta, na terenu će biti:
Jurkas, Jakšić, Majers, Karolina, Erera, Esiti, Jojić, Roguljić, Hiroš, Savić i Juričić.
Startnih 11 Sarajeva
Trener Sarajeva Zoran Zekić na teren od prvog minuta šalje sljedeću startnu postavu:
Banić, Ivanišević, Šarić, Elezi, Beganović, Dajčer, Ignatkov, Meite, Pidro, Kuprešak, Barišić.
Borac slavio titulu nakon posljednjeg međusobnog meča!
Posljednji put su se Borac i Sarajevo sastali 3. maja ove godine, takođe na Koševu. Borac je tada upisao minimalan trijumf (0:1), poslije kojeg je ovjerio osvajanje četvrte titule u Premijer ligi BiH u klupskoj istoriji.Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka
Oba tima u dobrom raspoloženju ulaze u meč
Sarajevo je u prošlom kolu nakon preokreta trijumfovalo u Širokom Brijegu (1:2), postigavši dva pogotka u završnim minutima.
Borac je, sa druge strane, prilično lako trijumfovao nad Željezničarom pred svojim navijačima (2:0).
Stanje na tabeli
Današnji domaćin je pred ovaj meč na petoj poziciji, sa sedam bodova iz četiri meča. Gosti su drugoplasirani uz tri boda više.
DOBAR DAN
Dobro došli u MONDO prenos meča, koji počinje u 17.30 časova!
Ljudi katastrofa od početka itakmice, energija 0, igra 0, svaka druga lopta je njihova! Vinko dragi pa gdje ti je Kukavica, jedini vezni koji moze ući i trčati, i povezati linije, šanse nismo.imali cjelu utakmicu, nismo ni zaslužili bod..
Vinko dragi moras nesto.mjenjati u vezi, lose je ovo, losa energija, meda vrcanog ne mozemo..