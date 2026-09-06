U derbiju 6. kola, Sarajevo je trijumfovalo nad Borcem rezultatom 1:0 i nanijelo Banjalučanima prvi poraz u novoj sezoni Premijer lige BiH.

Derbi utakmica šestog kola Premijer lige BiH između Sarajeva i Borca završena je pobjedom domaćeg tima rezultatom 1:0.

Banjalučki tim tako je nakon pobjeda protiv Veleža, Čelika i Željezničara te remija sa Radnikom upisao prvi poraz. Sarajlije su, sa druge strane, poslije ove pobjede na istom učinku, ali su pozicionirani stepenik ispod (Borac drugi, Sarajevo treće) zbog slabije gol-razlike.

Nismo mnogo toga vidjeli u prvom dijelu meča, da bi Sarajevo ubrzo po početku nastavka, u 53. minutu, došlo do prednosti. Kuprešak je na sredini terena oduzeo loptu igračima Borca i proigrao na desnoj strani Beganovića, koji je potom asistirao rezervisti Karabalju za pogodak.

Samo sedam minuta kasnije, zatresla se mreža iza leđa golmana Sarajeva Ivana Banića. Krenuo je Hiroš prema domaćem čuvaru mreže koji je "ušao" u taj pokušaj, potom je Savić lob-udarcem pogodio prečku, da bi na kraju Hiroš iz popravnog poentirao. Ipak, nalazio se u ofsajdu, pa je rezultat ostao nepromijenjen.

Imao je Borac u 88. minutu veliku šansu da izjednači. Prilikom jednog kornera, u duelu su pred golom Sarajeva bili Antonio Galešić i Dani Romera. Fudbaler Sarajeva srušio je španskog internacionalca, glavni sudija Antonio Tomić je nakon gledanja snimka pokazao na bijelu tačku, ali je Luka Juričić šutirao preko gola.

Vidi opis Borac poražen na Koševu: Crveno-plavi promašili penal za bod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Borac Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 10 10 / 10

Borac nakon ovog poraza i dalje kasni pet bodova za Zrinjskim, koji kasnije tokom večeri (20.15) ima priliku da trijumfom u hercegovačkom derbiju nad Širokim Brijegom odmakne osam koraka pred međusobni duel Banjalučana i Mostaraca koji je zakazan za sljedeći vikend.

Tok utakmice sa Koševa pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

SARAJEVO: Banić, Ivanišević, Šarić (od 46. Galešić), Elezi (od 90+11. Živković), Beganović, Dajčer, Ignatkov, Meite, Pidro (od 76. Kosi), Kuprešak, Barišić (od 46. Karabaljo).

BORAC: Jurkas, Jakšić (od 76. Rogan), Majers, Karolina (od 76. Saničanin), Erera, Esiti (od 11. Ogrinec), Jojić, Roguljić (od 64. Đajić), Hiroš (od 64. Romera), Savić, Juričić.