Borac ponovo protiv Sarajlija: "Odigrali smo kvalitetno protiv Željezničara, da to ponovimo protiv Sarajeva!"

Vinko Marinović najavio je sutrašnji duel sa bordo timom (Koševo, 17.30).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca nalaze se u paklenom ritmu prvenstvenih derbija. Nakon što su u srijedu porazili Željezničar (2:0) na Gradskom stadionu, crveno-plave u nedjelju na Koševu, sa početkom u 17.30 časova, očekuje duel sa Sarajevom.

"Kao što ste i sami rekli, odigrali smo jedan derbi, a sada nas slijedi drugi. Za naredni protiv Zrinjskog (12. septembar, op.a.) imamo već sedam dana za pripremu. Nalazimo se, kao i sve ekipe, u jednom gustom rasporedu, tako da nas i sutra očekuje sigurno teška i zahtjevna utakmica protiv Sarajeva koje ima kvalitet, pogotovo na domaćem terenu. Znamo sve njihove kvalitete, ali isto tako mi želimo da budemo fokusirani na sebe, na našu organizaciju, na naš odnos i na našu disciplinu, jer u ovakvim utakmicama, naravno, uvijek svaki detalj može da odluči pobjednika", rekao je trener Borca Vinko Marinović na konferenciji za novinare, istakavši:

"Koncentracija je sigurno jedna od najbitnijih stvari. Mislim da smo i posljednju utakmicu odigrali jako kvalitetno i imamo želju da odigramo i u ovoj narednoj protiv Sarajeva. Ono što je bitno jeste da su igrači spremi i da spremno očekujemo sutrašnju utakmicu."

Zdravsteni bilten, ipak, nije idealan.

"Ne možemo da računamo na Grahovca i Vukovića, to je od ranije. Vidjećemo, Deket je imao temperaturu, vidjećemo kakvo je stanje s njim. Takođe, upitan nam je i Amar Milak, ali kao što smo i vidjeli u ovim prošlim utakmicama, imamo širok izbor igrača i nadam se da će svaki igrač koji dobije priliku dati svoj maksimum na sutrašnjoj utakmici."

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Subota:

BSK – Čelik (13.30)

Radnik – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja:

Sarajevo – Borac (17.30)

Željezničar – Velež (17.30)

Zrinjski – Široki Brijeg (20.15)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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