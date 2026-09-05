Muslera pred Velež podsjetio na istoriju Željezničara: "Osnovali su ga vrijedni i marljivi ljudi, tako i ja radim!"

Sarajevski tim će sutra (17.30) dočekati Velež u jednom od derbija 6. kola bh. prvenstva.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

U isto vrijeme kada se na Koševu sastaju Sarajevo i Borac igraće se u glavnom gradu BiH još jedan derbi starih rivala.

Na Grbavici će se sastati Željezničar i Velež, timovi koji se pred ovaj okršaj nalaze u donjem dijelu tabele. Sutrašnji domaćin je na sedmoj poziciji, dok su "rođeni" samo stepenik ispod, ali uz meč više u odnosu na Sarajlije.

"Prije nego što kažem nešto o protivniku, želio bih da istaknem nekoliko stvari. Znam da je ovaj klub osnovan od strane željezničkih radnika, vrijednih i marljivih ljudi. Želim da naglasim da je upravo to ono što radim od prvog dana, naporno radim i želim iz sezone u sezonu da radim još više. To je moj identitet i svi mogu da budu sigurni da ću od prvog do posljednjeg dana nastaviti da dajem sve od sebe i radim još jače", rekao je trener plavih sa Grbavice David Muslera Rodrigez, najavivši potom duel sa Mostarcima:

"Kada govorimo o utakmici protiv Veleža, mentalni aspekt je veoma važan, posebno nakon poraza od Borca. Takođe, važno nam je da na dobar način završimo ovaj period uoči veoma važne utakmice koju imamo protiv gradskog rivala. Želimo u taj susret da uđemo sa dobrim osjećajem."

Izvor: Screenshot

Borac je dominantno odradio derbi sa Željezničarom na Gradskom stadionu. Iako je semafor pokazivao "samo" 2:0, Banjalučani su u potpunosti nadigrali rivala. Uputili su čak 26 udaraca, posjed lopte je bio čak 73 posto na strani Borca, a golman gostiju Tarik Abdulahović je čak 11 puta morao da spašava svoju mrežu.

Ipak, uprkos svim statističkim podacima, španski strateg navodi da je zadovoljan onim što je njegova ekipa prikazala u gradu na Vrbasu.

"Ako bi mi neko 14. jula rekao da ćemo biti spremni da se suprotstavimo jednoj od najboljih ekipa u prvenstvu, iskreno, ne bih mu vjerovao. Nakon utakmice rekao sam igračima da je moj opšti osjećaj veoma pozitivan. Bili smo u stanju da se suprotstavimo ekipi koja igra sa velikim samopouzdanjem i koja je osvojila dvije titule u posljednje tri sezone. Zato smatram da smo na pravom putu. Naravno, postoje detalji koje moramo da popravimo, ali zaista vjerujem da ova grupa igrača može da napravi nešto veliko ove sezone", zaključio je Muslera Rodrigez.

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Subota:

BSK – Čelik (13.30)

Radnik – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja:

Sarajevo – Borac (17.30)

Željezničar – Velež (17.30)

Zrinjski – Široki Brijeg (20.15)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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