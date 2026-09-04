Željezničar se pojačao iz Slovenije: Lijevi bek Sandro Jovanović stigao na Grbavicu

Novo ime u sarajevskom klubu je bivši član Rudara iz Velenja, Aluminija i Kopera.

Izvor: FK Željezničar

Pred kraj prelaznog roka, sarajevski Željezničar angažovao je iz Slovenije novog lijevog beka. Na Grbavicu je stigao Sandro Jovanović, koji je dogovorio saradnju sa Sarajlijama do ljeta 2028. godine.

Jovanović je rođen 23. aprila 2002. godine, a u dosadašnjoj karijeri igrao je za Rudar Velenje, Aluminij i Koper.

U najjačem rangu fudbala u Sloveniji upisao je 93 nastupa, postigavši 8 golova, uz 10 asistencija. Sa druge strane, u drugoligaškom društvu odradio je 70 mečeva, poentiravši pritom 12 puta, uz, takođe, 10 pripremljenih pogodaka saigračima.

Inače, osim pozicije lijevog beka, Jovanović se odlično snalazi i na pozicijama prednjeg veznog igrača, ali i krilnog napadača.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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