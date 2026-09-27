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Olimpijakos poslije drame srušio Trinkijerijev PAOK u finalu: Panatinaikos se javio zbog sporne odluke sudija

Olimpijakos poslije drame srušio Trinkijerijev PAOK u finalu: Panatinaikos se javio zbog sporne odluke sudija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Panatinaikos je na društvenim mrežama podijelio spornu situaciju sa utakmice između Olimpijakosa i PAOK-a.

Olimpijakos pobijedio PAOK u finalu Superkupa u Grčkoj Izvor: X/Euroleague Basketbolu

Olimpijakos je pobijedio PAOK u finalu Superkupa u Grčkoj - 101:96. Taj meč obilježila je i jedna sporna sudijska odluka u samoj završnici i to u trenucima kada je tim Andree Trinkijerija imao priliku za izjednačenje.

Bilo je 98:96 za crveno-bijele na 18 sekundi prije kraja, Žan Montero je poslao loše dodavanje iz teške situacije, Džedi Osman je uhvatio loptu i krenuo u kontru za izjednačenje. Ali, čula se sudijska pištaljka, dosuđen je faul nad košarkašem Olimpijakosa. Zbog toga su poludjeli svi u timu iz Soluna.

Osman se ironično smijao, Nik Kalates je vikao ka sudijama da je odluka užasna, da nije bilo faula, ali ništa to nije promijenilo. Odluka je ostala, Olimpijakos je slavio.

Naravno, ništa od toga nije moglo da prođe bez reakcije Panatinaikosa koji je na društvenim mrežama podijelio baš tu spornu situaciju uz poruku "Sve je u redu, svi su na svojim mjestima, kao da dan nije prošao". Bila je to jasna poruka sudijama, uz novu optužbu o tome da najvećeg rivala "guraju arbitri". Podsjetimo, tim Željka Obradovića je doživio poraz od PAOK-a košem Osmana uz zvuk sirene.

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Tagovi

KK Olimpijakos KK PAOK

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