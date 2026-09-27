Ocjene Srbije: Ako protiv Holandije "izmišljaju" beka, onda srpski fudbal ima veliki problem

Fudbaleri Srbije odigrali su i drugi meč u A diviziji Lige nacija, ovog puta protiv Holandije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije (1:2) u Beogradu, a utisak je da su reprezentativci odigrali bolji meč nego prije nekoliko dana kada ih je na istom mjestu savladala Grčka. Odlučile su nijanse, a ni bod Srbije ne bi bio nezaslužen.

U skladu sa prikazanim na ovom meču podijelili smo bolje ocjene reprezentativcima nego poslije meča protiv Grčke, jer su ih zaslužili. Iako to nije bilo dovoljno da još zasluže i pobjedu. Partija nije bila impresivna, najveću ulogu imao je golman, ali treba biti realan i reći da je ova Holandija daleko kvalitetnija od srpskog tima, čak i bez Brajana Brobija, a de facto i bez Kodija Gakpa, koji je izašao na "Marakani" zbog povrede i prije nego što se zaigralo.

Zbog svega viđenog, prilikom ocjenjivanja uglavnom smo više pažnje posvetili pozitivnim detaljima.

Vanja Milinković-Savić - 7,5

Izvor: MN PRESS

Nemoćan kod golova, siguran u svim ostalim situacijama. Odbranio zicer Holandiji u 90. minutu, kada su gosti imali kontru tri na jedan poslije nespretnog sudara Srđana Babića i Nemanje Gudelja. Zaustavljao je Vanja udarce Holanđana, bio dominantan pri centaršutevima, nekoliko puta imao priliku da pokaže koliko dobro igra nogom. Ponovo je pružao samopouzdanje igračima, pa se može reći da je obezbijedio sebi mjesto prvog golmana u narednom periodu.

Kosta Nedeljković (do 59. minuta) - 6

Nema minutaže za njega ni u Rendžersu, pa se Kosta i dalje traži po inostranim klubovima. Sve ostalo je tu - vrijeme i dalje radi za njega, a fizičke predispozicije pokazuju da bi morao da bude reprezentativac dugi niz godina. To je i na Marakani potvrdio. Pristojan nastup protiv Holandije, uglavnom u vrlo defanzivnoj ulozi, koja otvara prostor Terziću i Pavloviću da na drugom boku češće ponesu loptu.

Nemanja Gudelj - 6

Smireniji i staloženiji nego na meču protiv Grčke, izuzetno važan dodatak defanzivnoj kompoziciji tima. Bio je treći štoper reprezentacije i njegovo prisustvo potvrdilo je da Srbija u odbrani može da izgleda bolje nego što je to bio slučaj u prvom dijelu meča protiv Grka. Možda je mogao da bude malo bliže svom igraču pred drugi gol Holandije.

Srđan Babić - 6

Zakasnio pola koraka za Merdinkom, koji mu se ubacio u prazan prostor tokom samo jednog sekunda nepažnje. Tada je već bilo gotovo, Holanđanin je pobjegao dovoljno da šutne ka golu ili da sudija Šimon Marčinjak ponovo pokaže na penal da je Babić ušao u duel. Potrebno mu je još vremena da uhvati formu nakon teške povrede.

Strahinja Pavlović (do 71. minuta) - 6

Otvorilo mu se dosta prostora na lijevoj strani terena, pa čak i da igra kao bek u istom trenutku dok je Terzić na terenu. Vidjeli smo nekoliko akcija u kojima je ili pokušao da bude istureniji ili je pokušavao da "pogura" Terzića naprijed. Neočekivano je bio "žrtva" prilikom promjene sistema, jer je nakon njegovog izlaska iz igre Srbija zaigrala sa četiri fudbalera u posljednjoj liniji.

Aleksa Terzić - 5,5

Napravio je penal u fazi meča u kojoj su "orlovi" bili naizgled "egal" sa Holanđanima, uprkos terenskoj inicijativi gostiju. "Častio" je goste i tako ih pogurao do prednosti. Od svih fudbalera Srbije imao je najviše defanzivnih problema. Nekoliko puta pokušao da se ubaci u napad, ali bez prave ideje šta sljedeće - osim u akciji kada je Srbija postigla gol.

Andrija Živković - 6

Izvor: MN PRESS

Ovoga puta bez konkretnog učinka, ali sa mnogo pretrčanih kilometara, osvojenih lopti i učešća u akcijama. Prvi dio meča odigrao je u "poluprostoru" iza napadača, u drugom češće bio klasično krilo, a to su dvije potpuno drugačije uloge. Poveo je Srbiju kao kapiten. Njegov šut je prethodio Jovićevom golu. Za sve što pravi i pokušava Paunović u bližoj i daljoj budućnosti Andrija će biti izuzetno važan.

Saša Lukić - 6,5

Lukićev udarac ka golu bio je prilično loš, ali se ispostavio kao odlična asistencija za Luku Jovića. Bio je to samo ukras na dobru Sašinu partiju. Paunović ga je poslao na teren da sa Stankovićem drži pod kontrolom situaciju u veznom redu. Njih dvojica nisu mogli da dominiraju posjedom, ali su sprečavali stvaranje ozbiljnijih prilika Holanđana.

Aleksandar Stanković (do 59. minuta) - 6,5

Nije Srbija uspijevala da dobije bitku na sredini terena, reprezentacija Holandije je možda i preveliki izazov u ovom trenutku, ali kako je slavno "poginuo" Aleksandar Stanković... Dvojica centralnih veznih bili su važan faktor da odbrana bude daleko čvršća nego protiv Grka, a mladi Stanković praktično nije proklizao za sat vremena na terenu. Dobijao je duele, blokirao udarce, "sjekao" dodavanja i bio precizan kada dodaje ka saigračima. Nažalost, dok je meč odmicao bila su potrebna rješenja koja u ovom trenutku nije mogao da pruži.

Sergej Milinković-Savić (do 46. minuta) - 5,5

Za razliku od meča protiv Grčke, na utakmici protiv Holandije formacija je prilagođena njegovim kvalitetima. Dobio je priliku da igra na mjestu koje najviše voli, sa više slobode i manje defanzivnih zadataka, ali Srbija u prvom dijelu meča nije uspijevala da uspostavi igru na polovini rivala. Ako mu se već ekipa prilagođava, mora da joj ponudi više. Ovo nije bilo dovoljno.

Dejan Joveljić (do 46. minuta) - 6

Izvor: MN PRESS

Sjajno napao prostor u 17. minutu meča, ali se čini da je morao bolje da šutira ka golu Holandije. Pored toga uglavnom je samo posmatrao meč. Imao je šest realizovanih dodavanja za 45 minuta igre, sva su bila unazad ili bočno, a četiri puta je lopta završila u nogama saigrača koji je bio na polovini Srbije. Krivica je cijelog tima što nije mogao da uđe u kazneni prostor Holandije.

Dušan Tadić (od 46. minuta) - 7

Ponovo mu je malo vremena bilo dovoljno da "baci magiju" na Marakani. Neće se sada pisati asistencija, ali je ogroman doprinos kapitena Srbije golu za izjednačenje. Perfektno iskoristio sitne pukotine u linijama holandske odbrane i uvukao se u njih.

Luka Jović (od 46. minuta) - 7

Vidi opis Ocjene Srbije: Ako protiv Holandije "izmišljaju" beka, onda srpski fudbal ima veliki problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Bio mu je potreban minut da postigne gol protiv Holandije, ali je prije toga propustio odličnu šansu zbog koje je zakomplikovao situaciju pred golom. I dalje je snažan utisak da mora bolje da realizuje šanse. Imao je dobru priliku da glavom poravna na 2:2, ali nije bilo sreće nakon njegovog udarca poslije kornera. U nadoknadi vremena pokušao makazicama da donese bod Srbiji. Sve je bilo "tu", osim bar još jedne lopte u mreži Holanđana.

Strahinja Eraković (od 59. minuta) - 6

Uvođenje klasičnog štopera na mjesto desnog beka, protiv jedne od najboljih evropskih selekcija i to u trenutku kada se nacionalni tim brani sa petoricom fudbalera u posljednjoj liniji pokazuje da srpski fudbal ima veliki problem. Eraković nije desni bek - ni kada se igra sa tri, ni kada se igra sa dva štopera. U ovom trenutku na tom mjestu ne može značajnije da doprinese.

Nemanja Maksimović (od 59. minuta) - 6

Nakon što je vidio u kom je pravcu ova utakmica vodila Aleksandra Stankovića, Veljko Paunović je odlučio da umjesto njega pošalje čovjeka koji je prikladniji za tu ulogu. Nije imao preveliki uticaj na meč.

Filip Kostić (od 71. minuta) - 6

Prije samo nekoliko dana bio je rješenje Veljka Paunovića za mjesto lijevog beka, danas je ušao na mjesto lijevog krila. To je možda i najbolja slika nacionalnog tima trenutno. Uloge nisu dovoljno jasno podijeljene ni nakon godinu dana selektorovog mandata. Opasno raspalio po lopti sa ivice kaznenog prostora, u finišu meča.

Veljko Paunović - 6,5

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović promijenio je veliki broj igrača u odnosu na meč protiv Grčke na početku ciklusa, a činilo se da je sada više "pogodio". Paunović se u odbrani odlučio za daleko iskusniji trio štopera, što je bilo od presudnog značaja da posljednja linija nacionalnog tima izgleda bolje nego prije nekoliko dana.

Ovakav sistem Srbije sigurno bi dao bolje rezultate na meču protiv Grčke, ali... Sada je kasno maštati o tome. Upisani su porazi od Grčke (2:1) i Holandije (2:1), pred nama su utakmice u Njemačkoj i Holandiji, a Srbija mora da misli gdje će osvojiti bodove. Protiv Holandije je više zaslužila remi nego protiv Grčke.