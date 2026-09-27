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Uživo, Srbija - Holandija: GOL, Luka Jović! 0
Srbija, fudbaleri Srbije
Srbija, fudbaleri Srbije
0

Uživo, Srbija - Holandija: GOL, Luka Jović!

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Srbija dočekuje Holandiju u drugom kolu Lige nacija.

Srbija protiv Holandije u drugom meču grupne faze Lige nacija. Imaće tako selektor Veljko Paunović sa "orlovima" priliku za popravni, pošto je u prethodnom meču doživjela poraz od Grčke u sudijskoj nadoknadi.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
19:08

46' GOOOL, SRBIJA IZJEDNAČUJE 1:1! LUKA JOVIĆ

Tek što je ušao u igru, Luka Jović je postigao gol! Sjajno je šutirao Andrija Živković, lopta se odbila, a Jović je bio na pravom mjestu!

19:06

46' Počelo je drugo poluvrijeme

Dvostruka izmjena odmah na startu, Jović i Tadić u igri umjesto Sergeja Milinkovića-Savića i Dejana Joveljića.

18:48

- Poluvrijeme -

Holanđani imaju gol prednosti nakon prvih 45 minuta.

18:45

Pogledajte gol Holandije za vođstvo

18:41

Vanja sprečava 0:2 na Marakani

Prodor po desnoj strani i budna reakcija srpskog golmana. Još jedan korner za Holanđane.

Izvor: MN PRESS

18:39

Holanđani odmah hoće još jedan gol

Tiđani Rejnders je šutirao iz slobodnog udarca sa oko 18 metara, a "živi zid" je bio na pravom mjestu - biće korner za Holanđane.

18:31

GOL - Holandija vodi 1:0, Merdink iz penala

Pročitao je Vanja Milinković-Savić gdje će lopta otići, bacio se u svoju lijevu stranu i nije uspio da "skine" loptu koja je otišla u "malu" mrežu.

Izvor: MN PRESS

18:31

29' Holanđani ni iz čega iznudili penal!

Aleksa Terzić je srušio Samervila u kaznenom prostoru i Marčinjak je bez ikakvog razmišljanja pokazao na bijelu tačku.

18:20

19' Holanđani počeli da prijete

Rejnders je gađao sa oko 17 metara, po sredini, ali je Vanja bio spreman.

18:19

18' Loša vijest za Ćavija, hitna izmjena u Holandiji

Iz igre izlazi poznati napadač Kodi Gakpo zbog povrede, a ulazi Ruben van Bomel, ofanzivac koji je oduševio Evropu atraktivnom asistenciju baš za gol Gakpa protiv Njemačke u prošlom kolu.

Izvor: MN PRESS

18:18

Nedeljković za Joveljića, malo je falilo!

Brza akcija po desnoj strani - dubinska lopta Živkovića, odličan centaršut Nedeljkovića i šut Joveljića iz prve - pravo u Verbrugena

18:15

13' Saša Lukić dobio je žuti karton, oštar faul

Ušao je u razgovor sa sudijom iz Poljske Šimonom Marčinjakom, ali nije imao argumente srpski vezista. Bio je to zaista jak start, sa obje noge, na polovini terena.

18:08

5' Joveljić nije bio u petercu, šteta

Sergej Milinković-Savić gađao je jako sa lijeve strane ka petercu, lopta je prozujala pred golom Holandije i nije je stigao Dejan Joveljić. Šteta!

Izvor: MN PRESS

18:00

1' Počela je utakmica na Marakani

Meč u Beogradu je počeo.

17:55

Igrači su na terenu

Igrači su izašli na teren. Slijedi intoniranje himni, pa onda kreće i utakmica.

17:55

Meč uskoro počinje

Meč na Marakani počinje u 18 časova.

17:55

Zašto je Paunović pravio toliko promjena?

Veljko Paunović objasnio je zašto je promijenio sedam igrača.

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"Govoreći sa aspekta oporavka, mentalnog i fizičkog, oni se prate, to je bio prvi. Ono na čemu smo radili. Što se taktičkog tiče. Protiv Grčke smo najviše problema imali u defanzivnim duelima, bili su bolji. Iz tog aspekta, smo stavili dosta igrača koji su svježiji. Napravićemo neke modifikacije koje vjerujem da će nam pomoći", rekao je Paunović.

17:53

Aplauzi za Paunovića i igrače

Na Marakani je Paunović dočekan aplauzima.

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00:30
Paunović promenio pola tima Srbije: Reprezentaciju dočekali aplauzi na Marakani
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

17:31

Ko je na klupi?

Ovako izgledaju klupe dviju reprezentacija na Marakani:

  • Srbija: Petrović i Stanković (golmani), Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić
  • Holandija: Roefs i Fleken (golmani), Timber, Hato, Ake, Zirkze, Lang, Tejlor, Til, Timber, Kopmajners, van Bomel
16:59

Paunović napravio sedam promjena u timu

U odnosu na meč sa Grčkom, Veljko Paunović napravio je sedam promjena. U timu od tada su ostali samo golman Vanja Milinković Savić, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Sergej Milinković-Savić.

Izvor: MN PRESS

16:57

Postava Holandije

  • Holandija: Verbrugen - Damfriz, van Heke, van Dajk, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rajnders - Samervil, Merdink, Gakpo.
16:56

Postava Srbije

  • Srbija: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković, S. Milinković-Savić - Joveljić.
16:48

Sudi Marčinjak

Glavni sudija na ovom meču je jedan od najboljih arbitara na svijetu - Simon Marčinjak. Pomoćnici su mu sunarodnici iz Poljske Tomas Listkijevič i Adam Kupsik. Četvrti sudija je Karol Aris.

16:48

Srbija na "popravnom"

Na startu Lige nacija srpska reprezentacija doživjela je poraz u posljednjem minutu, pošto je izgubila od Grčke u sudijskoj nadoknadi. Meč sa Holandijom je prilika za popravni, ali je jasno i ko je favorit u ovom meču na Marakani.

16:47

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UKRATKO

  • Srbija - Holandija 1:1
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