Uživo, Srbija - Holandija: GOL, Luka Jović!

Srbija dočekuje Holandiju u drugom kolu Lige nacija.

Srbija protiv Holandije u drugom meču grupne faze Lige nacija. Imaće tako selektor Veljko Paunović sa "orlovima" priliku za popravni, pošto je u prethodnom meču doživjela poraz od Grčke u sudijskoj nadoknadi.

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