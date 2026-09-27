Uživo, Srbija - Holandija: GOL, Luka Jović!

Srbija dočekuje Holandiju u drugom kolu Lige nacija.
Srbija protiv Holandije u drugom meču grupne faze Lige nacija. Imaće tako selektor Veljko Paunović sa "orlovima" priliku za popravni, pošto je u prethodnom meču doživjela poraz od Grčke u sudijskoj nadoknadi.
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46' GOOOL, SRBIJA IZJEDNAČUJE 1:1! LUKA JOVIĆ
Tek što je ušao u igru, Luka Jović je postigao gol! Sjajno je šutirao Andrija Živković, lopta se odbila, a Jović je bio na pravom mjestu!
46' Počelo je drugo poluvrijeme
Dvostruka izmjena odmah na startu, Jović i Tadić u igri umjesto Sergeja Milinkovića-Savića i Dejana Joveljića.
- Poluvrijeme -
Holanđani imaju gol prednosti nakon prvih 45 minuta.
Pogledajte gol Holandije za vođstvo
Vanja sprečava 0:2 na Marakani
Prodor po desnoj strani i budna reakcija srpskog golmana. Još jedan korner za Holanđane.Izvor: MN PRESS
Holanđani odmah hoće još jedan gol
Tiđani Rejnders je šutirao iz slobodnog udarca sa oko 18 metara, a "živi zid" je bio na pravom mjestu - biće korner za Holanđane.
GOL - Holandija vodi 1:0, Merdink iz penala
Pročitao je Vanja Milinković-Savić gdje će lopta otići, bacio se u svoju lijevu stranu i nije uspio da "skine" loptu koja je otišla u "malu" mrežu.Izvor: MN PRESS
29' Holanđani ni iz čega iznudili penal!
Aleksa Terzić je srušio Samervila u kaznenom prostoru i Marčinjak je bez ikakvog razmišljanja pokazao na bijelu tačku.
19' Holanđani počeli da prijete
Rejnders je gađao sa oko 17 metara, po sredini, ali je Vanja bio spreman.
18' Loša vijest za Ćavija, hitna izmjena u Holandiji
Iz igre izlazi poznati napadač Kodi Gakpo zbog povrede, a ulazi Ruben van Bomel, ofanzivac koji je oduševio Evropu atraktivnom asistenciju baš za gol Gakpa protiv Njemačke u prošlom kolu.Izvor: MN PRESS
Nedeljković za Joveljića, malo je falilo!
Brza akcija po desnoj strani - dubinska lopta Živkovića, odličan centaršut Nedeljkovića i šut Joveljića iz prve - pravo u Verbrugena
13' Saša Lukić dobio je žuti karton, oštar faul
Ušao je u razgovor sa sudijom iz Poljske Šimonom Marčinjakom, ali nije imao argumente srpski vezista. Bio je to zaista jak start, sa obje noge, na polovini terena.
5' Joveljić nije bio u petercu, šteta
Sergej Milinković-Savić gađao je jako sa lijeve strane ka petercu, lopta je prozujala pred golom Holandije i nije je stigao Dejan Joveljić. Šteta!Izvor: MN PRESS
1' Počela je utakmica na Marakani
Meč u Beogradu je počeo.
Igrači su na terenu
Igrači su izašli na teren. Slijedi intoniranje himni, pa onda kreće i utakmica.
Meč uskoro počinje
Meč na Marakani počinje u 18 časova.
Zašto je Paunović pravio toliko promjena?
Veljko Paunović objasnio je zašto je promijenio sedam igrača.
"Govoreći sa aspekta oporavka, mentalnog i fizičkog, oni se prate, to je bio prvi. Ono na čemu smo radili. Što se taktičkog tiče. Protiv Grčke smo najviše problema imali u defanzivnim duelima, bili su bolji. Iz tog aspekta, smo stavili dosta igrača koji su svježiji. Napravićemo neke modifikacije koje vjerujem da će nam pomoći", rekao je Paunović.
Aplauzi za Paunovića i igrače
Na Marakani je Paunović dočekan aplauzima.
Ko je na klupi?
Ovako izgledaju klupe dviju reprezentacija na Marakani:
- Srbija: Petrović i Stanković (golmani), Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić
- Holandija: Roefs i Fleken (golmani), Timber, Hato, Ake, Zirkze, Lang, Tejlor, Til, Timber, Kopmajners, van Bomel
Paunović napravio sedam promjena u timu
U odnosu na meč sa Grčkom, Veljko Paunović napravio je sedam promjena. U timu od tada su ostali samo golman Vanja Milinković Savić, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Sergej Milinković-Savić.Izvor: MN PRESS
Postava Holandije
- Holandija: Verbrugen - Damfriz, van Heke, van Dajk, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rajnders - Samervil, Merdink, Gakpo.
Postava Srbije
- Srbija: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković, S. Milinković-Savić - Joveljić.
Sudi Marčinjak
Glavni sudija na ovom meču je jedan od najboljih arbitara na svijetu - Simon Marčinjak. Pomoćnici su mu sunarodnici iz Poljske Tomas Listkijevič i Adam Kupsik. Četvrti sudija je Karol Aris.
Srbija na "popravnom"
Na startu Lige nacija srpska reprezentacija doživjela je poraz u posljednjem minutu, pošto je izgubila od Grčke u sudijskoj nadoknadi. Meč sa Holandijom je prilika za popravni, ali je jasno i ko je favorit u ovom meču na Marakani.
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UKRATKO
- Srbija - Holandija 1:1