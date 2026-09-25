Saša Janković analizira poraz Srbije od Grčke, ističući nedostatak brzine i oscilacije u igri tima.

Izvor: RTS2/Screenshot

Srpski trener Aleksandar Saša Janković nije želio previše da kritikuje fudbalsku reprezentaciju Srbije poslije poraza od Grčke (2:1) ističući da se ništa suštinski ne bi promijenilo ni da smo pobijedili - i dalje nas čekaju iste stvari koje moramo da ispravimo u našoj igri. Gostujući u studiju RTS-a, Janković je istakao da imamo za čim da žalimo ako gledamo kvalitet naših šansi, međutim na osnovu igre - Grčka je ostavila bolji utisak i zasluženo pobijedila.

"Imali su 26 šuteva u naš gol, to je fascinantno, oni su ne samo pobednici danas - nego uopšte u našoj grupi zbog rezultata koji smo videli na Holandija - Nemačka 1:1. Izgubili smo bolno, imamo za čim da žalimo zbog šansi, ali igrački - zasluženo su pobijedili Grci", naglasio je Janković.

Gdje je pogriješila Srbija?

Vidi opis Saša Janković: "Nije ovo protiv Veljka, ali kako da budemo opasni s ovim igračima?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

U kom sastavu je igrao Paunović? SRBIJA: Vanja Milinković-Savić - Simić (Gudelj), Eraković, Pavlović - Kostić (Terzić), Sergej Milinković-Savić, Maksimović, Živković - Tadić (Sukačev) - Cvetković (Lukić), Jović (Joveljić)

Istakao je Janković da kod nas postoje oscilacije u igri i osetljiv fizički pad u finišu utakmice, ističući da zbog profila igrača koje mi imamo - ne možemo da branimo brzonoge Grke. Niti da ih napadnemo.

"Cijela konfiguracija naše ekipe, i nije ovo protiv Veljka Paunovića... Mi imamo tempaše, a nedostaje nam brzine. Kad u takvoj konfiguraciji morate da se branite, svaka oduzeta lopta znači trku od 70 gore ili dole. S profilima igrača koje mi imamo jako je teško biti opasan.Mi se trošimo u tim dugačkim distancama i padamo fizički. Branili smo se nisko, svaka naša oduzeta lopta je bila kontra, koji to nije ni bio, pa su fizički pokazali da su kompetitivniji. Imaju igrače profila koji su znato brži i lakši. U određenim situacijama smo pokazali nedostatak autoriteta defanzivno", naglasio je Janković uz ocenu da su nas Grci sve vrijeme "gađali" po našoj desnoj strani.

"I da smo pobijedili - ništa ne znači"

Prema njegovoj ocjeni, Srbija nije iskoristila svoje momente, a bilo ih je dovoljno, tako da bi možda sasvim drugačiju utakmicu gledali da je Jović pogodio svoju šansu za 2:0.

"Možda bi i Grci tad počeli da srljaju... Opet, ja sam protiv donošenja ocjena u toku procesa, bez obzira koliko nas boljelo ovo. Postoje i pouke, ovaj poraz ne znači ništa sem što boli, bitan je zbog atmosfere i tih Zelenortskih Ostrva, značilo je zbog povratka Tadića i tako dalje... Ali, ništa to ne bi značilo, ne bi sakrilo stvari o kojima pričamo. Bogat je meč poukama, boli poraz, ali su Grci zaslužili trijumf. Mora da se promijeni mentalni sklop i svih nas, za tri dana ide novi meč, nema vremena za jadikovke ili euforiju. Za tri dana da se pokažemo protiv Holandije", naglasio je.

Još tri utakmice igra Srbija

Zbog promjene sistema u Ligi nacija, Srbija će odigrati još tri utakmice u ovom ciklusu i tu ćemo najbolje vidjeti koliko su "orlovi" sposobni da podignu nivou igre. Već u nedjelju na "Marakanu" dolazi Holandija (18.00), a onda slijede dueli sa Njemačkom i to u Minhenu (1. oktobar), pa onda sa Holandijom u Ajndhovenu (4. oktobar).