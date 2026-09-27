Kapiten Irske odbio da se rukuje sa Izraelcem: Neprijatna scena u Mađarskoj, kamere sve uhvatile

Pred meč između Irske i Izraela dogodila se i situacija o kojoj se priča, kada je Dara O'Šej odbio da se rukuje sa kapitenom Izraela Manorom Solomonom.

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Utakmica između Izraela i Irske puna je tenzija bila i prije početka meča u Ligi nacija. To se prenijelo i na utakmicu. Meč se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj i tamo se dogodila neprijatna scena kada su igrači izašli na teren.

Po protokolu kapiteni timova su na centru terena sa sudijom i njegovim pomoćnicima. Tako je bilo i ovog puta, sa jedne strane bio je Dara O'Šej, sa druge Manor Solomon. A onda je došao momenat kada su uslijedili pozdravi. To je nešto što je Irac izbjegao da uradi.

Kada je trebalo da se pozdrave kapiteni, O'Šej se okrenuo i otišao, Solomon se pozdravio sa glavnim sudijom Osmersom (Njemačka) i onda je otišao ka saigračima.

Ireland captain Dara O Shea refuses to shake Manor Solomon’s hand well done Dara#irelandisraelpic.twitter.com/XFONhQB4Qv — Leeds United Ireland (@leeds2023456)September 27, 2026

Ovaj meč je obilježila i odluka golmana Gavina Bazunua koji je odbio da brani protiv Izraela. Upravo zbog toga je selektor Heimir Halgrimson morao da reaguje i da veznog fudbalera Džimija Duna upiše kao trećeg golmana zbog protokola i pravila.

"Ne zanima me, šta hoćeš da ti odgovorim?"

Tenzija je bilo i na konferenciji uoči utakmice između Izraela i Austrije u prvom kolu Lige nacija. Tada su kapitena Solomona novinari pitali "o situaciji u Gazi i o tome da je predsjednik Austrije rekao da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi".

"Nikada za to nisam čuo i ne zanima me to. Ovdje sam da igram fudbal, nisam ovdje zbog toga. Šta želite da vam kažem? Šta hoćete da vam odgovorim? Ovdje sam da igram fudbal i fokusiran sam samo na utakmicu", odgovorio je Solomon.