Slavni Holanđanin Rud van Nistelroj i reprezentativac Srbije Nemanja Gudelj srdačno su se pozdravili na stadionu "Rajko Mitić" poslije utakmice Srbija - Holandija

Izvor: MN PRESS

Reprezentacije Srbije i Holandije odigrale su borben meč (1:2) na "Marakani" u kojem je defanzivac Nemanja Gudelj (34) odigrao 77. meč za Srbiju. Na putu ka tunelu, on je sreo holandsku legendu Ruda van Nistelroja (50) i srdačno su se pozdravili. Gudelj je rođen u Holandiji 1991. i kao dijete je gledao svog oca Nebojšu Gudelja kako devedesetih u dresu (58) NAK Brede igra protiv Nistelroja, tada mladog napadača nekoliko holandskih timova.

Konkretno, Gudelj je u sezoni 1998/99 kao defanzivac NAK Brede igrao protiv PSV Ajndhovena sa Nistelrojem u špicu i nije uspio da sa saigračima sačuva gol od kasnije legendarne napadačke zvijezde Mančester junajteda i holandske reprezentacije. Konačan rezultat bio je 4:3 za Ajndhoven.

"Znam sve Holanđane, u dušu"

Vidi opis Rud van Nistelroj zagrlio srpskog fudbalera na Marakani: Pamti ga još kao dijete, igrao mu protiv oca Rud Van Nistelroj i Nemanja Gudelj se pozdravljaju na Marakani posle meča Srbija - Holandija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 4 / 4

Susret Srbije i Holandije na "Marakani" bio je prilika za još srdačnih susreta. Prije svih za razgovore Dušana Tadića sa igračima uz koje je igrao kao kapiten Ajaksa i uz koje i sada igra u holandskoj ligi za NEK Najmegen. Takođe, i krilni napadač Srbije Filip Kostić takođe se sreo sa saigračima i rivalima s kojima se sreće noseći dres PSV Ajndhovena.

"Znam ih sve, igrao sam protiv svih i sa 60 odsto momaka sam igrao. Znam ih u dušu, oni teže svom stilu igre, brzi su, eksplozivni, dobri tehničari, mislim da smo im dosta dobro parirali, da je mogao da bude i drugačiji rezultat. Nije se desio, ali imamo dosta dobrih stvari da izvučemo. Naravno, negativne stvari da analiziramo i da se pripremamo za ono što dolazi", rekao je Tadić poslije meča za TV Arena sport.

Šteta zbog poraza

Izvor: MN PRESS

Nažalost, reprezentacija Srbije je doživjela poraz 1:2 u Ljutice Bogdana i nastavlja takmičenje u Ligi nacija sa nula bodova u prva dva meča, protiv Grčke i Holandije. Sljedeće nedjelje na programu su pakleno teška gostovanja, u Minhenu 1. oktobra i u Ajndhovenu 4. oktobra.