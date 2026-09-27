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Srbin šokirao Klopa usred Njemačke: Grčka je prva, a Srbija posljednja na tabeli u Ligi nacija

Srbin šokirao Klopa usred Njemačke: Grčka je prva, a Srbija posljednja na tabeli u Ligi nacija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Grčka je poslije dvije odigrane utakmice u Ligi nacija na prvoj poziciji na tabeli, Ivan Jovanović je šokirao Jirgena Klopa.

Grčka pobijedila Njemačku u Ligi nacija Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije dva kola u Ligi nacija, Grčka je prva u grupi, dok je Srbija posljednja. Prosto je nevjerovatno šta srpski stručnjak Ivan Jovanović radi sa grčkom reprezentacijom, teško da je i on mogao da zamisli da će se naći na vrhu tabele.

Sa Grčkom je šokirao Jirgena Klopa i Njemačku i to na gostovanju u Augzburgu - 1:0. Gol vrijedan tri boda postigao je Dimitris Kurbelis u 74. minutu, uz malo sreće i pomoć Jozue Kimiha.

Ovo je bila prva pobjeda Grčke u istoriji protiv Njemačke. Nevjerovatan uspjeh za Grčku i srpskog stručnjaka na klupi.

Pokazao je ovaj meč i koliko problema ima Klop sa pravljenjem tima. Biće potrebno dosta vremena da se "kockice sklope". Poslije dva kola su na trećem mjestu sa samo jednim bodom. Koliko je bivšem treneru Liverpula sve ovo teško palo moglo je da se vidi i kada je u završnici meča samo sjeo na klupu i ironično se nasmijao, svjestan šta ga čeka...

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Tagovi

Liga nacija Grčka Njemačka Jirgen Klop Ivan Jovanović

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