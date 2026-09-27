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Endi Marej: "Iznenadio me Novak Đoković, nisam tako nešto očekivao od najvećeg ikada"

Endi Marej: "Iznenadio me Novak Đoković, nisam tako nešto očekivao od najvećeg ikada"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Endi Marej pričao je o saradnji sa Novakom Đokovićem, posebno o detaljima koji su ga iznenadili dok mu je bio trener.

Endi Marej o Novaku Đokoviću Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković i Endi Marej dugo su bili rivali na terenu, vodili su velike bitke sa reketima u rukama. A onda je mnoge iznenadila odluka srpskog asa da unajmi svog prijatelja i rivala za trenera. Sarađivali su oko sedam mjeseci, od novembra 2024. do maja 2025. godine, ali to nije ispalo kako su željeli. O njihovoj saradnji je pričao sa Endijem Rodikom.

"Probao sam da se oslonim na to. Čovjek je najveći ikada. Probao sam da ga dovedem do toga da razumije zašto je najveći. Kada igra najbolji tenis, kako to izgleda, koje odluke donosi u određenim trenucima?", počeo je Marej.

Onda je otkrio da ga je posebno iznenadilo kod srpskog tenisera to što ima sumnje u svoju igru i odluke.

"Kako se približavaš kraju karijere, tako se pojavljuje veća sumnja. Počinješ više da razmišljaš o odlukama, čak i neko ko je sjajan kao on. Za mene je to bilo najveće iznenađenje, to je čovjek na kog sam se ugledao. Mentalno vjerovatno najjači sportista uopšteno. Koliko sumnji ima u sebe i svoju igru prije velikih mečeva i na treninzima. Rekao sam mu 'Da sam znao to kada sam igrao protiv tebe, imao bih više samopouzdanja'."

Još jedan detalj je ostavio Endija bez teksta.

"Želi da čuje stvari o tehnici, to me iznenadilo. Čovjek ima sjajnu tehniku, unaprijedio je to godinama. Iznenadilo me je. Što sam više razmišljao, shvatio sam da ako te to ne zanima, onda sigurno nećeš imati najbolju tehniku tamo."

"Šta mi da kažemo Novaku?

Razumije Marej i zašto Novak nije tražio neko veliko trenersko ime, ali ističe da je trener bitan faktor u timu. Bar je tako bilo u njegovom slučaju.

"Šta mi možemo da kažemo Novaku? Zašto mu je potreban trener. Mi možemo da učimo od svih. Većina mojih trenera nije bila toliko uspješna kao ja u tenisu, pa sam mnogo naučio od njih", zaključio je Marej.

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Tagovi

Novak Đoković Endi Marej Tenis

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