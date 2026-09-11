Crvenoj zvezdi nisu dovoljna ni 4 šuta: Jedna greška sve upropastila na Kipru

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da se revanišraju Olimpijakosu, iako su odigrali mnogo bolji meč nego prije nekoliko dana na Kritu.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde prokockali su pobjedu protiv Olimpijakosa na pripremnom turniru na Kipru (89:87), nakon što su praktično vodili cijelu utakmicu. Beogradske crveno-bijele su skupo koštale jeftine greške u finišu, a iako su tokom 35 minuta košarke dobro šutirali, u ključnim momentima nisu bili precizni.

Košarkaši Zvezde su dozvolili preokret u posljednjem minutu poslije greške Nika Vajlera-Beba, što je ekspresno kaznio Saša Vezenkov trojkom.

Pogledajte 00:12 Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Potom je gostujući tim imao četiri šanse da izbori produžetke ili pobjedu trojkom, ali nisu uspjeli da pogode nijedan šut. Prvo je Boldvin promašio trojku, onda i Nvora, da bi potom Kris Džouns bio neprecizan poslije prodora.

Pogledajte 00:23 Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Ponovo je lopta bila za Zvezdu nakon što je izašla u aut od igrača Olimpijakosa, imali su izabranici Ibona Navara nešto više od jedne sekunde da izbjegnu poraz, ali je Boldvin bio neprecizan iz kornera.

Pogledajte 01:35 Boldvin promašio trojku za pobedu Zvezde Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Crvena zvezda sljedeći meč na Kipru igra protiv Arisa u nedjelju, a potom ih čeka još jedan pripremni meč protiv istog rivala u Beogradu, prije nego što startuju u Evroligi 24. septembra.

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