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Crvenoj zvezdi nisu dovoljna ni 4 šuta: Jedna greška sve upropastila na Kipru

Crvenoj zvezdi nisu dovoljna ni 4 šuta: Jedna greška sve upropastila na Kipru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da se revanišraju Olimpijakosu, iako su odigrali mnogo bolji meč nego prije nekoliko dana na Kritu.

Crvena zvezda promašila četiri šuta za pobjedu protiv Olimpijakosa Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde prokockali su pobjedu protiv Olimpijakosa na pripremnom turniru na Kipru (89:87), nakon što su praktično vodili cijelu utakmicu. Beogradske crveno-bijele su skupo koštale jeftine greške u finišu, a iako su tokom 35 minuta košarke dobro šutirali, u ključnim momentima nisu bili precizni.

Košarkaši Zvezde su dozvolili preokret u posljednjem minutu poslije greške Nika Vajlera-Beba, što je ekspresno kaznio Saša Vezenkov trojkom.

Pogledajte

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Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Potom je gostujući tim imao četiri šanse da izbori produžetke ili pobjedu trojkom, ali nisu uspjeli da pogode nijedan šut. Prvo je Boldvin promašio trojku, onda i Nvora, da bi potom Kris Džouns bio neprecizan poslije prodora.

Pogledajte

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Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Ponovo je lopta bila za Zvezdu nakon što je izašla u aut od igrača Olimpijakosa, imali su izabranici Ibona Navara nešto više od jedne sekunde da izbjegnu poraz, ali je Boldvin bio neprecizan iz kornera.

Pogledajte

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Boldvin promašio trojku za pobedu Zvezde
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Crvena zvezda sljedeći meč na Kipru igra protiv Arisa u nedjelju, a potom ih čeka još jedan pripremni meč protiv istog rivala u Beogradu, prije nego što startuju u Evroligi 24. septembra.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Olimpijakos

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