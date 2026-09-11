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Ništa od Zvezdinog revanša: Vezenkov i Olimpijakos "ukrali" pobjedu na Kipru

Ništa od Zvezdinog revanša: Vezenkov i Olimpijakos "ukrali" pobjedu na Kipru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je imala četiri šuta za produžetke ili pobjedu i na kraju ostala praznih ruku.

Crvena zvezda ponovo izgubila od Olimpijakosa Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa u prijateljskom meču na Kipru sa 89:87, nakon što su vodili praktično cijeli meč i prokockali +8 tokom posljednje dionice.

Gledali smo brzu i efikasnu košarku u prvih 20 minuta, a izabranici Ibona Navara su mnogo bolje ušli u meč nego prije nekoliko dana protiv istog rivala, sjajno su šutirali sa distance i kontrolisali dešavanja na terenu u prvom poluvremenu.

Posebno je bio motivisan Čima Moneke koji je propustio prethodni turnir, pa je svoju minutažu iskoristio na najbolji mogući način. Za poluvrijeme je postigao 16 poena i bio izuzetno raspoložen sa distance. Priključili su mu se i saigrači, Nvora je bio standarno dobar, dok im je sa druge strane naviše problema pravio Vezenkov, a kada mu se priključio Furnije, dobili smo preokret na velikom odmoru – 56:50. Najveća prednost za Beograđane je iznosila+9, ali su domaći na individualni kvalitet stigli do egala i preokreta.

Zaigrala su oba tima angažovaniju odbranu u nastavku, a košarkaši Zvezde su nastavili da pogađaju sa distance. Početkom posljednjeg kvartala su imali +8, ali se šampion Evrope na četiri minuta do kraja vratio u potpuni egal.

Veliki teret na leđima je podnio Džonatan Motli koji je ove večeri bio jedini klasični centar u timu Zvezde i odradio je i više dobar posao. Zakuvalo se samom finišu, vidjeli smo tehničku grešku Barcokasa, jake faulove, slobodna bacanja i greške koje su skupo koštale Crvenu zvezdu.

Upravo je ona Nika Vajlera-Beba u posljednjem minuta bila "kobna", Vezenkov je to ekspresno kaznio trojkom. Imali su crveno-bijeli vremena da izbore izjednačenje ili pobjedu eventualnom trojkom, ali nijedan od četiri šuta nije bio precizan.

Kod Crvene zvezde su najefikasniji bili Čima Moneke i Džordan Nvora sa po 17 poena, Motli ih je ispratio sa 15, Džons je dodao 12.

U timu Olimpijakosa su najbolji bili Vezenkov sa 22 poena, Furnije sa 16 i Kodi Miler Mekintajer sa 11 poena.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Olimpijakos košarka

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