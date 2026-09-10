Ibon Navaro uhvaćen u gradskom prevozu: Trener Zvezde oduševio Beograđane

Navijači Crvene zvezde će obožavati novog trenera.

Izvor: Instagram/zvezda_tv_/printscreen

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro "uhvaćen" je u gradskom prevozu u Beogradu, kako se vozi kao "sav normalan svijet". Španski stručnjak je snimljen u opuštenom izdanju, a na oduševljenje putnika, nije zauzeo slobodno mjesto u autobusu, već je stajao tokom vožnje.

Španac očigledno želi što bolje da upozna prestonicu Srbije, pošto je ranije bio dio turističke grupe koja je vođena na španskom jeziku.

Navaro je ovim pokazao da definitivno nije ni nalik poznatim sportistima i trenerima koji provode vrijeme u skupim hotelima i voze najnovije automobile, već je potpuno relaksiran u onome što radi, bilo da drži trening, upoznaje nove gradove i ljude i živi bez pritiska kao sav običan svijet...

Nova filozofija Ibona Navara

Za španskog stručnjaka koji je veliki uspjeh napravio sa Unikahom nema "zakucane" minutaže i svaki igrač će dobiti ulogu u timu kakvu zaslužuje u datom dijelu sezone. Okosnica tima od prošle sezone je ostala, ali je došao i veliki broj igrača kojima treba pronaći mjesto u "slagalici".

"Još uvijek ne znam kako ćemo izgledati. Ali zapravo nije stvar u tome da svi igraju 22 ili 23 minuta. Sve zavisi od toga koliko dugo igrač može da bude na parketu u punom intenzitetu. Neki igrači će moći da igraju 25 minuta, a neki 12. Možda će među njima biti i zvijezde ekipe, ali ako su u stanju da pruže maksimum samo 12 minuta, igraće 12 minuta. Nije to nikakva 'komunistička raspodjela minuta', u smislu da svi moraju da imaju isti broj minuta. Poenta je da prioritet budu igrači koji su spremni da daju maksimum na terenu, da smanjimo rizik od povreda i da, na kraju, izvučemo maksimum za tim u cjelini", rekao je Navaro.

Crvena zvezda je odigrala dvije pripremne utakmice na Kritu, ima skor 1/1, s tim što je poražena od aktuelnog šampiona Evrope. Priliku za popravni, crveno-bijeli će imati za nekoliko dana kada će na Kipru odigrati revanš sa Olimpijakakosom i odmjeriti snage sa Arisom.

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