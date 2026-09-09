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Izundu otkrio kakve promjene je Navaro uveo u Zvezdi

Izundu otkrio kakve promjene je Navaro uveo u Zvezdi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Centar Crvene zvezde Ebuka Izundu pričao je o novom treneru Ibonu Navaru i promjenama koje je uveo u ekipi.

Izundu otkrio kakve promjene je Navaro uveo u Zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ostala bez titule na turniru na Kritu, ali je pokazala obrise novog tima i ideja novog trenera Ibona Navara. Ebuka Izundu je produžio ugovor sa ekipom i uvjeren je da će stvari brzo da dođu na svoje. Nije bio sa timom od početka jer je bio sa reprezentacijom Nigerije.

"Dobro se osjećam, ljut sam malo zbog partije protiv Olimpijakosa, ali biće bolje. Prvi put sam sa ekipom, nekoliko dana sam tu sa momcima, pokušavam da nađem što bolju hemiju i da se što više povežemo. Sviđa mi se ovo što vidim. Lopta se kreće bolje, trčimo, svi imaju dodir sa loptom, svi se osećaju uključenima na obje strane terena. Moramo da nastavimo da igramo zajedno i sve će da dođe na svoje", rekao je Izundu za "Meridian sport".

U reketu je sada tu i Džonatan Motli i njih dvojica biće glavni aduti na centarskoj poziciji.

"Sjajan je igrač i čovjek, sviđa mi se ono što donosi timu. Donosi nam drugačiju dimenziju, posebno sa dodavanjima. Svojim velikim tijelom može da zagradi igrača, izbori poziciju, uhvati skok i to radi veoma dobro. Što se mene tiče, svi znaju šta radim još od prošle sezone. Želim da unaprijedim neke stvari, da ne pravim toliko faulova i da pokušam što duže da ostanem na terenu", jasan je Izundu.

Šta je Navaro promijenio u Zvezdi?

Pokušao je Izundu da objasni i šta je to vidio kod novog trenera Ibona Navara.

"Imamo odličan odnos, sjajan je čovjek i izuzetan trener. Vidim njegovu viziju, odlična je za naš tim i ono što želimo da postignemo. Svi prihvataju ono što on želi od nas, nalazimo se u dobrim rukama."

A, kakve su to promjene koje je uveo i šta je drugačije?

"Insistira na tome da igramo zajedno, brzo, da budemo pametni i da igramo sa intenzitetom. Meč se igra 40 minuta, ponekad imamo oscilacije. Ako uspijemo da zadržimo kontinuitet tokom svih 40 minuta pobijedićemo svakoga. To je ono što pokušava da nam usadi i na čemu insistira, a mi to pokušavamo da sprovedemo Rano je još, imamo još nekoliko sedmica za pripremu pred prvi meč, bićemo spremni", zaključio je Izundu i dodao da je njegov cilj da Zvezda uđe u plej-of u svim ligama u kojima igra i da će odatle ići meč po meč.

(Meridiansport/MONDO)

Tagovi

Ebuka Izundu Ibon Navaro KK Crvena zvezda

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