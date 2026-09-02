20 : 05 SASTAVI Večeras će za Borac od prvog minuta igrati Jurkas, Erera, Saničanin, Majers, Rogan, Esiti, Jojić, Hiroš, Roguljić, Savić i Juričić. Sa druge strane, za Željezničar će nastupiti: Abdulahović, Pejić, Ibrišimović, Marin Karamarko, Raščić, Guzman, Radovac, Šošić, Gojak, Nastić i Šabić.

19 : 21 Bez navijača sarajevskog tima "Manijaci" neće biti na ovom meču, odlukom MUP-a RS. Možda će vas zanimati Fudbal | 01.09.2026. "Manijaci" ne dolaze na derbi sa Borcem!

19 : 18 Paklena serija derbija za Borac Izabranici Vinka Marinovića večerašnjim duelom počoinju žestok niz derbija koji ih čeka sve do 12. septembra. Možda će vas zanimati Fudbal | 01.09.2026. Počinje Borčeva paklena serija derbija - "Željo", Sarajevo, pa Zrinjski! "Imamo širinu u rosteru, ambicije se znaju!"

19 : 15 Dosadašnji učinak I jedni i drugi su do sada, iako se igra 5. kolo, odigrali po 3 meča. Borac ima 2 pobjede i remi, dok je Željezničar na učinku 1-1-1.