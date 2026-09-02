Derbi 5. kola Premijer lige BiH igra se večeras (20.30) u Banjaluci.
SASTAVI
Večeras će za Borac od prvog minuta igrati Jurkas, Erera, Saničanin, Majers, Rogan, Esiti, Jojić, Hiroš, Roguljić, Savić i Juričić.
Sa druge strane, za Željezničar će nastupiti: Abdulahović, Pejić, Ibrišimović, Marin Karamarko, Raščić, Guzman, Radovac, Šošić, Gojak, Nastić i Šabić.
Bez navijača sarajevskog tima
"Manijaci" neće biti na ovom meču, odlukom MUP-a RS.
Paklena serija derbija za Borac
Izabranici Vinka Marinovića večerašnjim duelom počoinju žestok niz derbija koji ih čeka sve do 12. septembra.
Dosadašnji učinak
I jedni i drugi su do sada, iako se igra 5. kolo, odigrali po 3 meča. Borac ima 2 pobjede i remi, dok je Željezničar na učinku 1-1-1.
DOBRO VEČE
Dobro došli u MONDO prenos meča, koji se igra sa početkom u 20.30 časova.