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UŽIVO, BORAC – ŽELJEZNIČAR: Derbi kola na Gradskom stadionu! 0

Derbi 5. kola Premijer lige BiH igra se večeras (20.30) u Banjaluci.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
20:05

SASTAVI

Večeras će za Borac od prvog minuta igrati Jurkas, Erera, Saničanin, Majers, Rogan, Esiti, Jojić, Hiroš, Roguljić, Savić i Juričić.

Sa druge strane, za Željezničar će nastupiti: Abdulahović, Pejić, Ibrišimović, Marin Karamarko, Raščić, Guzman, Radovac, Šošić, Gojak, Nastić i Šabić.

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DOBRO VEČE

Dobro došli u MONDO prenos meča, koji se igra sa početkom u 20.30 časova.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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