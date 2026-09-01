Počinje Borčeva paklena serija derbija - "Željo", Sarajevo, pa Zrinjski! "Imamo širinu u rosteru, ambicije se znaju!"

Fudbaleri Borca će u narednih desetak dana odigrati čak tri premijerligaška derbija. Prvi je zakazan već za sutra (20.30) na Gradskom stadionu protiv Željezničara.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije dramatičnog okršaja sa Radnikom, u kojem su izvojevali bod (2:2) pogotkom Luke Juričiča u posljednjim sekundama, pred fudbalerima Borca je paklena serija rasporeda.

Za početak, već sutra uveče (20.30) dočekaće tim Željezničara. Tri dana kasnije biće gosti Sarajeva, dok ih 12. septembra ponovo u Banjaluci očekuje okršaj sa Zrinjskim, glavnim konkurentom za odbranu titule.

"Mi smo već duže vremena u jednom gustom rasporedu. Sada poslije ovih evropskih utakmica ušli smo u jedan raspored gdje imamo faktički u šest dana tri utakmice jer se igra vanredno kolo. Od toga imamo dva derbija u ovih 4–5 dana, tako da je pred nama zaista jedan zahtjevan raspored. Naravno da ova prva derbi utakmica uvijek nosi posebnu draž. Derbi je posebna utakmica koja nosi sa sobom posebnu težinu u kojoj pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u drugi plan. Znamo da nas čeka teška utakmica i da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije Borca su uvijek iste – to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići i u ovoj utakmici", rekao je pred ovaj meč trener Borca Vinko Marinović, dodavši:

"Znam da nam je sad ovo jako jedan bitan dio sezone, tako da očekujem i želimo da u ovoj utakmici budemo na jednom pravom nivou i da tako još jednom obradujemo naše navijače. Što se tiče kadrovskih problema, situacija je ista kao što je bila i do sada. Ne mogu nam nastupati Grahovac i Vuković, dok su svi ostali igrači spremni za utakmicu."

Borac je i u Bijeljini, kao i u domaćim ispitima protiv Veleža (3:1) i Čelika (2:0), nastupio u "šarenom" sastavu.

"Već smo igrali jednu tešku utakmicu u četvrtak protiv Vikingura, već u nedjelju smo imali utakmicu protiv Radnika, imali smo naravno i put. U srijedu nam je opet utakmica protiv Željezničara, u subotu protiv Sarajeva, zaista jedan gust raspored. Međutim, koristimo sve igrače, tako da i sutra svaki igrač koji izađe na teren ima obavezu da pruži svoj maksimum. Klub je radio na tom planu i to sad nam dolazi kao jedan finalni proizvod – da imamo i širinu i da možemo u svakoj utakmici da imamo igrače koji mogu da odgovore svim zadacima. Očekujem da odigramo jednu dobru utakmicu i da ono što se od nas očekuje pokažemo na terenu."

PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo

Utorak:

Sloga Meridian – Čelik (18.30)

Zrinjski – BSK (20.45)

Srijeda:

Velež – Radnik (18.00)

Borac – Željezničar (20.30)

Široki Brijeg – Sarajevo (20.30)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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