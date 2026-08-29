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Krilni napadač Borca ponovo operisan, iz kluba poručili: "Vrati nam se još jači!"

Krilni napadač Borca ponovo operisan, iz kluba poručili: "Vrati nam se još jači!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nikola Terzić je ponovo morao da bude podvrgnut operativnom zahvatu.

nikola terzić Izvor: Promo/FK Borac

Krilni napadač Borca Nikola Terzić podvrgnut je novom operativnom zahvatu.

Nekadašnji ofanzivac beogradskog Partizana stigao je da odigra samo devet minuta u crveno-plavom dresu prije nego je doživio tešku povredu koljena. Propustio je nakon gostovanja u Vrapčićima cijelu sezonu, da bi ovog ljeta, kako je saopšteno iz kluba, ponovo morao da bude operisan.

"Naš Nikola Terzić nastavlja svoju borbu za povratkom na teren, a u Beogradu je podvrgnut novom operativnom zahvatu.
Nikola se osjeća dobro i motivisan je da što prije krene sa treningom, a naša želja je da ga uskoro gledamo u Borčevom dresu kako slavi svoj gol i novu pobjedu.

Terza, svi smo uz tebe i znaj da je u životu važno biti borac - vrati nam se još jači!", navedeno je iz Borca.

Najviše mečeva u karijeri, 48, Terzić je odigrao u dresu Partizana, postigavši pritom 7 golova. Za IMT je nastupio 41 put, upisavši 14 pogodaka. Igrao je, takođe, i za Panseraikos, Bandirmaspor i Hapoel Um al-Fam.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Premijer liga BiH Nikola Terzić

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