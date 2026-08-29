Krilni napadač Borca ponovo operisan, iz kluba poručili: "Vrati nam se još jači!"

Nikola Terzić je ponovo morao da bude podvrgnut operativnom zahvatu.
Krilni napadač Borca Nikola Terzić podvrgnut je novom operativnom zahvatu.
Nekadašnji ofanzivac beogradskog Partizana stigao je da odigra samo devet minuta u crveno-plavom dresu prije nego je doživio tešku povredu koljena. Propustio je nakon gostovanja u Vrapčićima cijelu sezonu, da bi ovog ljeta, kako je saopšteno iz kluba, ponovo morao da bude operisan.
"Naš Nikola Terzić nastavlja svoju borbu za povratkom na teren, a u Beogradu je podvrgnut novom operativnom zahvatu.
Nikola se osjeća dobro i motivisan je da što prije krene sa treningom, a naša želja je da ga uskoro gledamo u Borčevom dresu kako slavi svoj gol i novu pobjedu.
Terza, svi smo uz tebe i znaj da je u životu važno biti borac - vrati nam se još jači!", navedeno je iz Borca.
Najviše mečeva u karijeri, 48, Terzić je odigrao u dresu Partizana, postigavši pritom 7 golova. Za IMT je nastupio 41 put, upisavši 14 pogodaka. Igrao je, takođe, i za Panseraikos, Bandirmaspor i Hapoel Um al-Fam.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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