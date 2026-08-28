U Borcu zadovoljni žrijebom Konferencijske lige: Možemo u nokaut fazu!

Sportski direktor Borca Oliver Jandrić i predsjednik kluba Zvjezdan Misimović vjeruju da crveno-plavi mogu ponovo da izbore nokaut fazu Konferencijske lige.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Banjalučki Borac i ove jeseni igraće ligašku fazu Konferencijske lige, a u petak je saznao i protivnike.

Crveno-plavi će igrati protiv Atalante, KuPSa i Rige kod kuće, a gostovaće Panatinaikosu, Hartsu i Mjalbiju, odlučeno je žrijebom u petak u Monaku

Sportski direktor Borca Oliver Jandrić i predsjednik kluba Zvjezdan Misimović vjeruju da crveno-plavi mogu ponovo da izbore nokaut fazu Konferencijske lige.

“Pa prvo da kažem da je klub ostvario svoj primarni cilj jer smo se plasirali u grupnu fazu. Evo, vidjeli ste protivnike, kao što ste rekli. Mislim da na osnovu svega ovoga prikazanog u prošlom periodu i onog prikazanog prije dvije godine, mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu, to jeste prolazu u grupi”, rekao je Jandrić.

“Dokazali smo da i protiv jačih ekipa možemo dobre utakmice odigrati kući. Svi protivnici su teški, ne potcjenjujemo nikoga, stvarno treba poštovati sve. Ali, kažem vam, ja sam optimista i nadam se da možemo nešto napraviti”, dodao je on.

Najatraktivniji protivnik je svakako Atalanta, koja će gostovati u Banjaluci i to će biti pravi spektakl.

“Veliki, veliki protivnik, ekipa... Možda jedna od najvećih ekipa koja u zadnje vrijeme dolazi u Banjaluku, tako da spremićemo se dobro. Nadam se da ćemo imati šta pokazati”, rekao je Jandrić.

Prije dvije godine upravo je Jandrić najavio da Borac sigurno prolazi u nokaut fazu. Nakon žrijeba, može li sad dati neko slično predviđanje?

“Optimizam se gaji na onome što gledam svaki dan. Svaki dan sam sa ekipom na treninzima, gledam kako ti momci pošteno rade, kako dobro treniraju, kako se spremaju, koliko su profesionalni, koliko imaju dobar karakter. I na osnovu svega toga se dođe do zaključka da ta ekipa ima snagu da napravi nešto, to jest da prođe dalje”, zaključio je Jandrić.

I predsjednik Borca Zvjezdan Misimović je optimista.

"Možemo biti zadovoljni žrijebom. Sigurno, najatraktivniji protivnici su Atalanta i Panatinaikos. Sigurno imaćemo naše šanse, bez imalo arogancije, ali imamo naše kvalitete i vjerujemo u nas. I sigurno ćemo tražiti našu šansu u svim tim utakmicama za prolazak. Momci su to u kvalifikacijama fenomenalno odradili, pogotovo na domaćim utakmicama, gdje smo ostali neporaženi. Tako da gledaćemo našu šansu i imamo dovoljno samopouzdanja da ćemo tražiti prolaz u sljedeći krug", rekao je Misimović.

Borac će svoje šanse prije svega tražiti u dulima sa KuPS-om i Rigom.

"Sada ćemo ući u analizu svih tih protivnika. U svakoj utakmici ćemo tražiti našu šansu, gledati utakmicu po utakmicu i vidjeti na kraju šta će biti“, rekao je Misimović.