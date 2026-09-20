Real Madrid izgubio titulu u 7. kolu: "Čolo" i njegov sin naučili Murinja pameti

U gradskom derbiju, Real Madrid je izgubio od Atletika, čime su se dodatno udaljili od titule u La Ligi.

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona je vrhunski počela novu sezonu i dobila je svih sedam utakmica u 2026/27, a Real Madrid već sada može da razmišlja da je ostao bez šampionske titule. Drugi poraz u sedam kola, šest bodova manje od Barselone, koja igra fudbal iz snova - govore u ovom trenutku da je ekipa Žozea Murinja daleko od toga da pokvari plan Kataloncima.

Novi poraz Real Madrid doživio je na "Metropolitanu", u gradskom derbiju, pošto je Atletiko Madrid odigrao daleko bolje i slavio je 2:1, uz malu dramu u završnici utakmice kada su "jorgandžije" sebi zakomplikovale život.

Kako je Atletiko pobijedio Real?

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a ključan detalj dogodio se u 50. minutu kada je Din Hojsen oborio Đovanija Simeonea. Pobjegao je "Čolov" sin odbrani Reala, oboren je, a sudija je prvo pokazao žuti karton i penal, da bi poslije pregledanja snimka - dao direktan crveni karton reprezentativcu Španije. Grimaldo je sa "kreča" postigao gol u 53. minutu, a u 59. je na Simeoneovu asistenciju pogodio i Džonatan Dejvid.

Poraz Real Madrida na kraju je samo ublažio Antonio Ridiger u 89. minutu, dok ulazak Jana Diomandea nije ništa pretjerano donio "kraljevskom klubu" koji ima već dva poraza u novoj sezoni.



