Mbape surovo iskren: "Ne kontrolišem mišljenja ljudi"!

Kilijan Mbape otvoreno govori o kontroli mišljenja ljudi i izazovima u odbrani, pred meč Real Madrid - Inter.

Izvor: Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kilijan Mbape je govorio na konferenciji za medije uoči prvog kola Lige šampiona gdje se u utorak od 21.00 sastaju Real i Inter.

Na talonu je bilo dosta tema, a jedna od njih je posvećenost u odbrani njega i Vinisijusa:

"Samo ja i Vinisijus smo problem u odbrani? Moramo da se poboljšamo i to je prirodno za igrače. Svako je drugačiji i moramo pametno da radimo stvari. Ne volim poređenje između njega i mene. To je beskrajna debata. Svi moramo da se poboljšamo na defanzivnom aspektu, i sa loptom, i bez nje. Ovo je najveći klub na svijetu i ne mogu da kontrolišem šta se govori. Imamo isti cilj, a to je da osvajamo trofeje. Ne možemo da kontrolišemo mišljenja ljudi."

Francuz je upitan da li za sebe smatra da je najbolji igrač na svijetu i da li smatra da zaslužuje Zlatnu loptu.

"Uvijek se osjećam kao da sam najbolji na svijetu, ali to je veoma lično. Svako ima svoje mišljenje. Neki će tako misliti, drugi neće – to je debata. Ne moraju svi da misle kao ja. Kad igrate za Real Madrid, ljudi vas uvijek povezuju sa Zlatnom loptom. Često mi pričaju o njoj, to je pozitivna stvar. Ispisao sam istoriju ovog ljeta, ali vidjećemo. Novinari su ti koji će izabrati."

Prvi put u karijeri, Mbape ima priliku da sarađuje sa Žozeom Murinjom. Kažu da je došao kako bi povratio takmičarski duh u Realu.

"Veoma je teško odgovoriti na pitanje koje počinje sa ‘kaže se’. ‘Kaže se’, o kome? Murinjo zna kako se pobjeđuje, inspiriše ljude oko sebe, cijeli klub, svoj tim", rekao je Mbape.