Šta uradi, Mbape? Španska glumica mu došla u hotelsku sobu, on slučajno sve otkrio

Kilijan Mbape slučajno je potvrdio vezu sa španskom glumicom Ester Espozito putem Instagrama. Otkrijte sve detalje o ovom iznenađujućem otkriću.

Izvor: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia / Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kilijan Mbape, najbolji strijelac Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, slučajno je na svom Instagramu otkrio da je u vezi sa španskom glumicom Ester Espozito. O tome da su njih dvoje zajedno pričalo se već nedjeljama unazad, a čini se da je Mbape tek slučajno potvrdio ove spekulacije, prosto pritisnuo je pogrešno dugme na Instagramu.

Tako je u etar otišla fotografije Ester Espozito u hotelskoj sobi - u Mbapeovom dresu i šortsu, sve sa kapitenskom trakom. Iako je Mbape ekspresno obrisao fotografiju, dovoljno korisnika vidjelo ju je da sačuva i podijeli sa drugima.

Par contre, je crois qu'ils ont laissé traîner des trucs sur le bureau derrièrepic.twitter.com/r1vvpirLJf — Datafoot.fr (@datafootfr)July 19, 2026



Prethodno su njih dvoje navodno viđeni kako se ljube u jednom klubu, poslije čega nisu potvrdili da su zajedno, tako da je ovo prvi "čvrst dokaz" da se nešto događa između njih. S obzirom na to da oboje imaju ogromnu popularnost, postoji razlog zašto su htjeli da nešto sakriju za sebe.

Nije poznato od kada su njih dvoje zajedno, ali se pretpostavlja da se zabavljaju već mjesecima, pošto su naravno oni koji su najdokoniji na društvenim mrežama uspjeli da "povežu" šta su objavljivali na svojim Instagramima i tako su razotkriveni.

Ima i onih koji smatraju da je Mbape namjerno podijelio fotografiju, kako bi skrenuo pažnju sa poraza Francuske od Engleske (6:4).

Ko je Ester Espozito?

Izvor: Instagram/ester_exposito/Printscreen

Ester Espozito je španska glumica i manekenka rođena 26. januara 2000. u Madridu. Najpoznatija je po ulozi Karle Roson Kaleruega u popularnoj Netflix seriji "Elita", koja joj je donijela međunarodnu slavu. Karijeru je započela još kao tinejdžerka, a pored pomenute serije, igrala je i u filmovima i serijama kao što su "Someone Has to Die", "Venus" i "Bandidos". Dobitnica je nekoliko nagrada za glumu i jedna je od najpraćenijih španskih javnih ličnosti na društvenim mrežama.

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