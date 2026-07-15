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Kilijan Mbape surovo realan poslije poraza: "Nismo zaslužili finale"

Kilijan Mbape surovo realan poslije poraza: "Nismo zaslužili finale"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Francuz Kilijan Mbape analizirao je utakmicu sa Špancima u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Kiljan Mbape Francuska nije zaslužila finale Izvor: Christopher Neundorf/EPA

Kapiten Francuske Kilijan Mbape bio je realan nakon poraza od Španije u polufinalu Svjetskog prvenstva (2:0). Iako nije zablistao u najvažnijem meču, brojke zvijezde Real Madrida govore same za sebe.

"Nismo igrali igru koju smo željeli, tehnički, taktički. Kada ne uradite ono što morate u polufinalu Svjetskog prvenstva, ne možete da se nadate pobjedi. Španija je poštovala svoj plan igre, vole da kontrolišu loptu i tempo. Naš plan je bio da ih pritisnemo visoko kako ne bi mogli da pronađu svoj ritam zato što su bolji od nas u kontrolisanju igre. Nismo uspjeli. Bili smo previše nemarni tehnički. Nismo mogli da ih ugrozimo kada smo imali šansu", rekao je Mbape poslije poraza i dodatno analizirao dešavanja iz polufinala:

"Čak i kada bismo osvojili loptu, prvi dodiri nisu bili dovoljno dobri. To vodi ka porazu. Ovo je veliko razočaranje. Ali, ako smo objektivni, nismo imali sve što je potrebno za plasman u finale", rekao je Mbape.

Rekordi padaju pred Kilijanom Mbapeom

Mbape je svoje prvo Svjetsko prvenstvo igrao sa samo 19 godina i  postao je najmlađi francuski fudbaler koji je postigao gol na Svetskom prvenstvu (2018) i tek drugi tinejdžer u istoriji koji je bio strelac u finalu tog takmičenja, čime je ponovio podvig legendarnog Pelea iz 1958. godine. 

Kilijan je postigao ukupno 20 golova na 21 utakmici Svjetskog prvenstva, što je drugi najveći broj u istoriji, odmah iza Lionela Mesija (21). Postigao je 12 golova u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, najviše od svih igrača u istoriji, takođe, on je prvi igrač ikada koji je postigao osam golova na dva odvojena Svjetska prvenstva.

Na posljednjih osam utakmica na Svejtskom prvenstvu zabilkežio je 11 golova i tri asistencije, a sa 17 golova postignutih iz igre (bez penala), izjednačen je sa Mesijem na vrhu liste u istoriji Svjetskog prvenstva.

Mbape je učestvovao u 11 golova na Svjetskom prvenstvu 2026. godine (osam golova, tri asistencije), a to je najveći učinak jednog igrača na jednom turniru još od Gerda Milera 1970. godine (10 golova, tri asistencije). Zaista nevjerovatne brojke...

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Tagovi

Kilijan Mbape fudbal Mundijal 2026

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