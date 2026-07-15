Obistinilo se prvo "prokletstvo" Svjetskog prvenstva: Mesija čeka sljedeće, staro skoro koliko i on

Čini se da reprezentacije na Mundijalu mogu da dođu do iznenađenja, David ima šanse protiv Golijata, ali samo nema šansu protiv tradicije

Izvor: Ed Zurga/FR34145 AP

Završnica Mundijala donosi još više napetosti i još više uzbudljivih mečeva. Iako u polufinalu Svjetskog prvenstva gledamo manje-više očekivane timove, izgleda da će na kraju tradicija odnijeti pobjedu. "Prokletstva" se neprestano ponavljaju, pa glavni favoriti polako gube trku ka tituli šampiona svijeta, a to bi trebalo ponajviše da zabrine aktuelnog šampiona i njegovog lidera - Argentinu i Lionela Mesija.

Francuska, iako je važila za jednog od glavnih favorita, završila je takmičenje ubedljivim porazom od Španije (2:0). Ako izuzmemo igru evropskog šampiona i okrenemo se "vradžbinama", onda je krivac za poraz Usman Dembele. Razlog? Aktuelni osvajač prestižnog priznanja Zlatna lopta nikada nije osvojio Svjetsko prvenstvo.

Kako stvari stoje, tradicija je nastavljena, a strijelac pet golova na ovom turniru to je još jednom potvrdio. I što bi se na francuskom reklo: "C'est la vie".

Druga stavka, čiji ćemo ishod saznati u srijedu uveče kada se sastanu Argentina i Engleska, jeste da nijedna reprezentacija koju vodi strani selektor nikada nije osvojila Mundijal. Prema tome, Tomas Tuhel i Engleska mogli bi da se oproste od titule prvaka svijeta.

Međutim, ono što u ovom "prokletstvu" ne ide u korist Argentine jeste treća stavka na spisku - reprezentacija koja je turnir započela kao prva na FIFA rang-listi nikada nije postala svjetski prvak, prema statistici koja se vodi od 1992. godine. Samim tim, aktuelni šampion i Lionel Mesi mogli bi da izgube trku za novu titulu.

FIFA je zvaničnu rang-listu reprezentacija uvela u decembru 1992. kako bi na objektivan način upoređivala snagu nacionalnih timova. Od avgusta 1993. lista se redovno ažurira i objavljuje gotovo svakog meseca. Tokom godina način obračuna bodova menjan je više puta, a posljednja velika promjena uvedena je 2018. godine, kada je usvojen Elo sistem.

Ako uzmemo u obzir da Lionel Mesi ima 39 godina, "pravilo" koje je nešto mlađe od njega moglo bi da ga spriječi da još jednom ispiše istoriju. Može li Argentinac protiv tradicije? Može li Tomas Tuhel protiv "prokletstva"? Jedno je jasno - Usman Dembele nije uspio.