Nevjerovatna greška francuskog fudbalera mnogo je koštala njegov tim u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Španije.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Reprezentacije Francuske i Španije igraju prvo polufinale na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a u prvom dijelu meča dogodilo se tek nekoliko bitnih trenutaka. Dva ubjedljivo najvažnija neraskidivo su povezana - lijevi bek Francuske Luka Dinj oborio je u kaznenom prostoru krilnog napadač Španije Lamina Jamala, a sudija Ivan Barton pokazao je na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Mikel Ojarzabal i spektakularnim udarcem koji je bio gotovo neodbranjiv savladao je Majka Menjana. Iskusni napadač i najbolji strijelac Španije na turniru koji je trenutno u toku nije ostavio mnogo prostora golmanu Francuske, koji je uprkos tome što je izabrao pravu stranu ostao kratak. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Francuz šutnuo Lamina Jamala, lopta nije bila ni blizu: Pogledajte penal za Španiju u polufinalu SP Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: SAM WASSON/EPA Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: SAM WASSON/EPA Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: ALBERT PENA/EPA Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: ALBERT PENA/EPA Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: ALBERT PENA/EPA Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: SAM WASSON/EPA Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: SAM WASSON/EPA Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: SAM WASSON/EPA Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: ALBERT PENA/EPA Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 16 / 16

Španija je u prvom dijelu meča stekla ogromnu prednost, jer Francuzi ni nakon toga nisu pokazali mnogo. Završili su prvi dio meča bez šuta u okvir gola protivnika, što je za ekipu koja je prije osam godina osvojila Mundijal, a prije četiri poražena u finalu - stvarno skromno izdanje. Takva partija Francuske u sjenku je bacila i loše izdanje Španije, koja je ipak bila za nijansu bolja. Ovako je Ojarzabal pogodio:

Prvi gol u polufinalu Mundijala. Izvor: YouTube/Arena sport TV