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Francuz šutnuo Lamina Jamala, lopta nije bila ni blizu: Pogledajte penal za Španiju u polufinalu SP

Francuz šutnuo Lamina Jamala, lopta nije bila ni blizu: Pogledajte penal za Španiju u polufinalu SP

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nevjerovatna greška francuskog fudbalera mnogo je koštala njegov tim u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Španije.

Penal na utakmici Francuska Španija Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Reprezentacije Francuske i Španije igraju prvo polufinale na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a u prvom dijelu meča dogodilo se tek nekoliko bitnih trenutaka. Dva ubjedljivo najvažnija neraskidivo su povezana - lijevi bek Francuske Luka Dinj oborio je u kaznenom prostoru krilnog napadač Španije Lamina Jamala, a sudija Ivan Barton pokazao je na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Mikel Ojarzabal i spektakularnim udarcem koji je bio gotovo neodbranjiv savladao je Majka Menjana. Iskusni napadač i najbolji strijelac Španije na turniru koji je trenutno u toku nije ostavio mnogo prostora golmanu Francuske, koji je uprkos tome što je izabrao pravu stranu ostao kratak. Pogledajte kako je to izgledalo:

Španija je u prvom dijelu meča stekla ogromnu prednost, jer Francuzi ni nakon toga nisu pokazali mnogo. Završili su prvi dio meča bez šuta u okvir gola protivnika, što je za ekipu koja je prije osam godina osvojila Mundijal, a prije četiri poražena u finalu - stvarno skromno izdanje. Takva partija Francuske u sjenku je bacila i loše izdanje Španije, koja je ipak bila za nijansu bolja. Ovako je Ojarzabal pogodio:

Prvi gol u polufinalu Mundijala.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

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Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Španija Francuska

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